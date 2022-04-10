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    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.45) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    Антон Слепышев
    В пятом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 10 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    Серию с ЦСКА питерский клуб начал в «Ледовом дворце». В дебютной встрече было поражение — 1:3, а во второй — волевая победа — 2:1, добытая усилиями Фальковского и Гусева.

    В третьем матче СКА, ведя после двух периодов со счетом 0:2, умудрился за 20 минут пропустить 6 голов и пережить настоящее унижение — 2:6. Четвертый поединок закончился победой ребят из Санкт-Петербурга — 3:2.

    В первом плей-офф раунде Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга спокойно вынесла минское «Динамо» — 4:0, а в полуфинале Запада она провела пять матчей со «Спартаком» — 4:1.

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    В регулярном чемпионате СКА принял участие в 48 поединках, в которых взял 68 очков. Благодаря этому он закончил сезон на первой строчке в Западной конференции.

    ЦСКА

    Заруба со СКА стартовала для московской бригады с победы, вырванной в конце третьего периода — 3:1. Однако во второй игре в «Ледовом» гости прозевали спасение питерцев — 1:2.

    Переехав на свою территорию, ЦСКА сотворил крутейший камбэк, в ходе которого отгрузил 6 голов в третьем периоде и закончил матч разгромом — 6:2. А вот в четвертой встрече вернуться в игру красно-синим не удалось — 2:3.

    В дебюте текущего розыгрыша Кубка Гагарина команда Сергея Федорова всухую разделалась с «Локомотивом» — 4:0. Так же легко она прошла и московское «Динамо» в 1/2 финала Запада — 4:0.

    В регулярном первенстве ЦСКА вышел на лед в рамках 47 поединков и захватил в них 63 балла. Таких показателей хватило для третьего места турнирной таблице Западной конференции.

    Коэффициенты

    Победа СКА в этой игре оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают возможность зарядить за 3.92, а победу ЦСКА они рассматривают за 2.45.

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    Прогноз

    Провальный второй период в прошлой игре не позволил московскому клубу оформить две подряд победы на своем льду, поэтому, собравшись с силами, команда Федорова планирует провести достойную встречу в Питере, которая позволит приблизить ее к финалу перед выездом в Москву.

    Ставка

    В гостях красно-синие не будут испытывать дискомфорт и сумеют поставить на место хозяев в «Ледовом». Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.45.

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    СКА — ЦСКА: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на хоккей. Кто вырвется вперед в «армейском» дерби?
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