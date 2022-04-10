В пятом матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 10 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Серию с ЦСКА питерский клуб начал в «Ледовом дворце». В дебютной встрече было поражение — 1:3, а во второй — волевая победа — 2:1, добытая усилиями Фальковского и Гусева.

В третьем матче СКА, ведя после двух периодов со счетом 0:2, умудрился за 20 минут пропустить 6 голов и пережить настоящее унижение — 2:6. Четвертый поединок закончился победой ребят из Санкт-Петербурга — 3:2.

В первом плей-офф раунде Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга спокойно вынесла минское «Динамо» — 4:0, а в полуфинале Запада она провела пять матчей со «Спартаком» — 4:1.

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В регулярном чемпионате СКА принял участие в 48 поединках, в которых взял 68 очков. Благодаря этому он закончил сезон на первой строчке в Западной конференции.

ЦСКА

Заруба со СКА стартовала для московской бригады с победы, вырванной в конце третьего периода — 3:1. Однако во второй игре в «Ледовом» гости прозевали спасение питерцев — 1:2.

Переехав на свою территорию, ЦСКА сотворил крутейший камбэк, в ходе которого отгрузил 6 голов в третьем периоде и закончил матч разгромом — 6:2. А вот в четвертой встрече вернуться в игру красно-синим не удалось — 2:3.

В дебюте текущего розыгрыша Кубка Гагарина команда Сергея Федорова всухую разделалась с «Локомотивом» — 4:0. Так же легко она прошла и московское «Динамо» в 1/2 финала Запада — 4:0.

В регулярном первенстве ЦСКА вышел на лед в рамках 47 поединков и захватил в них 63 балла. Таких показателей хватило для третьего места турнирной таблице Западной конференции.

Коэффициенты

Победа СКА в этой игре оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают возможность зарядить за 3.92, а победу ЦСКА они рассматривают за 2.45.

Прогноз

Провальный второй период в прошлой игре не позволил московскому клубу оформить две подряд победы на своем льду, поэтому, собравшись с силами, команда Федорова планирует провести достойную встречу в Питере , которая позволит приблизить ее к финалу перед выездом в Москву.

Ставка

В гостях красно-синие не будут испытывать дискомфорт и сумеют поставить на место хозяев в «Ледовом». Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.45.