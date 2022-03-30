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    «Рейнджерс» снова нагнут «Питтсбург»?

    «Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч НХЛ 30 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Рейнджерс»
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    Эндрю Копп
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 30 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Марта 2022 года

    «Питтсбург»

    В 67 матчах регулярного чемпионата парни из Пенсильвании смогли захватить 90 очков, которые позволяют команде занимать сейчас второе место в таблице Столичного дивизиона.

    С 18 по 23 марта «Питтсбургу» удалось оформить три подряд победы, две из которых он затащил на чужом льду. Первым соперником в упомянутый период оказался «Сент-Луис» (3:2 Б).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
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    На следующий день команда Майка Салливана отправилась в Финикс, где разгромила «Аризону» (4:1). Третий поединок серии «Пингвинз» провели дома. На «PPG Paints Арене» они грохнули «Коламбус» (5:1).

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    Прервалась череда успешных матчей в замесе с одним из аутсайдеров чемпионата — «Баффало» (3:4 Б), после которого «Питтсбург» успел проиграть «Рейнджерс» (1:5) и унизить «Детройт» (11:2).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркская команда с Манхэттена провела в регулярном чемпионате 66 поединков и заработала в них 89 баллов. В Столичной таблице она замыкает топ-3 и отстает всего на 1 очко от «Питтсбурга».

    После проигранного «Айлендерс» дерби (1:2) «Рейнджерс» отправились в гостевое турне, скатав на чужой территории три встречи. В первом матче на выезде они взяли верх над «Тампой-Бэй» (2:1).

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    • Следующим соперником команды Жерара Галлана оказалась «Каролина», с которой «синерубашечники» также справились (2:0). А вот в поединке 23 марта ньюйоркцы неожиданно уступили «Нью-Джерси» (4:7).

    Две последних игры «Рейнджерс» провели в «Мэдисон Сквер Гарден». На родном льду подопечные Галлана разгромили «Питтсбург» (5:1) и перебили в результативной зарубе «Баффало» (5:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить в этой игре на «Питтсбург» можно с кэфом 2.21, вероятность ничейного исхода букмекеры рассматривают за 4.04, грузануть на «Рейнджерс» они предлагают за 2.97.

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    Прогноз

    Последний матч этих команд «Рейнджерс» легко затащили дома. Однако «Питтсбург», который перед ответкой уничтожил «Детройт» (11:2), готов поквитаться с прямым конкурентом за второе место в дивизионе.

    Несмотря на желание «пингвинов» унизить гостей, «Рейнджерс» по силам повторить успех игры 26 марта, учитывая общее состояние команды.

    Ставка

    Пока банда с Манхэттена на ходу, она способна вздернуть любого по сложности соперника. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой 0 за 2.23.

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    «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» снова нагнут «Питтсбург»?
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