В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 30 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 67 матчах регулярного чемпионата парни из Пенсильвании смогли захватить 90 очков, которые позволяют команде занимать сейчас второе место в таблице Столичного дивизиона.

С 18 по 23 марта «Питтсбургу» удалось оформить три подряд победы, две из которых он затащил на чужом льду. Первым соперником в упомянутый период оказался «Сент-Луис» (3:2 Б).

Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс 1 2.00 X 4.40 2 3.05 Ставка

На следующий день команда Майка Салливана отправилась в Финикс, где разгромила «Аризону» (4:1). Третий поединок серии «Пингвинз» провели дома. На «PPG Paints Арене» они грохнули «Коламбус» (5:1).

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Прервалась череда успешных матчей в замесе с одним из аутсайдеров чемпионата — «Баффало» (3:4 Б), после которого «Питтсбург» успел проиграть «Рейнджерс» (1:5) и унизить «Детройт» (11:2).

«Рейнджерс»

Нью-Йоркская команда с Манхэттена провела в регулярном чемпионате 66 поединков и заработала в них 89 баллов. В Столичной таблице она замыкает топ-3 и отстает всего на 1 очко от «Питтсбурга».

После проигранного «Айлендерс» дерби (1:2) «Рейнджерс» отправились в гостевое турне, скатав на чужой территории три встречи. В первом матче на выезде они взяли верх над «Тампой-Бэй» (2:1).

Следующим соперником команды Жерара Галлана оказалась «Каролина», с которой «синерубашечники» также справились (2:0). А вот в поединке 23 марта ньюйоркцы неожиданно уступили «Нью-Джерси» (4:7).

Две последних игры «Рейнджерс» провели в «Мэдисон Сквер Гарден». На родном льду подопечные Галлана разгромили «Питтсбург» (5:1) и перебили в результативной зарубе «Баффало» (5:4 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить в этой игре на «Питтсбург» можно с кэфом 2.21, вероятность ничейного исхода букмекеры рассматривают за 4.04, грузануть на «Рейнджерс» они предлагают за 2.97.

Прогноз

Последний матч этих команд «Рейнджерс» легко затащили дома. Однако «Питтсбург», который перед ответкой уничтожил «Детройт» (11:2), готов поквитаться с прямым конкурентом за второе место в дивизионе.

Несмотря на желание «пингвинов» унизить гостей, «Рейнджерс» по силам повторить успех игры 26 марта , учитывая общее состояние команды.

Ставка

Пока банда с Манхэттена на ходу, она способна вздернуть любого по сложности соперника. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой 0 за 2.23.