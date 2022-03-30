ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард, Флик и Нагельсманн. Топ-5 тренеров для «Ливерпуля» в случае ухода Клоппа Роберто МанчиниКто, если не Зидан? Манчини может стать очередной ошибкой «ПСЖ» Роман АбрамовичСила санкций. Продажа «Челси» может побить рекорд, но Абрамович не получит ни пенни
  • 16:18
    • Роберто Манчини подтвердил, что останется тренером сборной Италии
  • 14:56
    • Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022
  • 14:25
    • Шамиль Тарпищев заявил, что Кубок Кремля состоится
  • 14:00
    • Матвей Елисеев снялся с чемпионата России по биатлону
  • 13:50
    • Депай может уйти из «Барселоны» летом, им интересуются «Тоттенхэм» и «Наполи»
  • 13:20
    • Кьеллини может перейти в МЛС из «Ювентуса» этим летом
    Все новости спорта

    Как «Коламбус» встретит гостей из Нью-Йорка?

    «Коламбус» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 30 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Айлендерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон Курали
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 30 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 30 Марта 2022 года

    «Коламбус»

    Команда из Огайо заработала 69 очков в 66 играх регулярного чемпионата. В Столичном дивизионе она находится на пятом месте и отстает от топ-4 на 15 баллов.

    В недавнем прошлом у «Коламбуса» был период, во время которого он успел выбить три подряд победы. Однако после небольшой удачной серии «мундиры» потерпели четыре поражения в пяти встречах.

    Коэффициенты матча Коламбус — Нью-Йорк Айлендерс

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.18
  • Ставка
    •

    Первая осечка была максимально жестокой, поскольку при родной публике «Блю Джекетс» были унижены «Вашингтоном» (2:7). Зато в следующей игре парни Брэда Ларсена победили «Сент-Луис» (5:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    На три последних матча «Коламбус» вынужден был покинуть родную площадку. В гостях ребята из Огайо уступили «Питтсбургу» (1:5), «Виннипегу» (3:4 ОТ) и «Миннесоте» (2:3 ОТ).

    «Айлендерс»

    Ньюйоркцы поучаствовали в 64 встречах регулярного первенства и заработали 65 очков. В таблице Столичного дивизиона они идут шестыми. Разрыв между «Коламбусом» составляет 4 балла.

    Две последних игры на чужом льду «Айлендерс» провалили. В одном из недавних выездных поединков «островитяне» уступили «Филадельфии» с минимальным перевесом (1:2).

  • НХЛ. «Питтсбург» забил 11 шайб «Детройту», «Миннесота» победила «Колорадо»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 марта
  • Сегодня

    • Затем на «UBS Арене» подопечные Барри Троца скатали пару крутых матчей, в которых победили с крупной разницей. Разгромили «Айлс» «Оттаву» (3:0) и «Детройт» (5:2).

    Продлить серию без поражений ньюйоркцам помешал «Бостон» в игре 26 марта (3:6). В последней на сегодняшний день встрече «Айлендерс» были разгромлены «Тампой-Бэй» (1:4).

    Коэффициенты

    На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.11, в то время как в «Айлендерс» они верят сильнее — 2.14. Ничья оценивается в 4.02.

    200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Перед возвращением домой «мундиры» провели три игры на выезде, в которых не победили ни разу.

    Учитывая желание бороться за плей-офф до последнего, дома «Блю Джекетс» постараются вернуться к набору очков, а встреча с равным по силе соперником является хорошей возможностью начать реализовывать этот план.

    Ставка

    В зарубе с крепкими ребятами из Нью-Йорка хозяева обязательно найдут возможность забросить несколько голов, которых должно хватить для победы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Коламбуса» больше 2.5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Риск — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гауфф — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Квитова — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Циципас — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Гибралтар U21 — Молдавия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Коламбус» встретит гостей из Нью-Йорка?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры