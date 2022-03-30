«Коламбус»
Команда из Огайо заработала 69 очков в 66 играх регулярного чемпионата. В Столичном дивизионе она находится на пятом месте и отстает от топ-4 на 15 баллов.
В недавнем прошлом у «Коламбуса» был период, во время которого он успел выбить три подряд победы. Однако после небольшой удачной серии «мундиры» потерпели четыре поражения в пяти встречах.
Коэффициенты матча Коламбус — Нью-Йорк Айлендерс
Первая осечка была максимально жестокой, поскольку при родной публике «Блю Джекетс» были унижены «Вашингтоном» (2:7). Зато в следующей игре парни Брэда Ларсена победили «Сент-Луис» (5:4).
На три последних матча «Коламбус» вынужден был покинуть родную площадку. В гостях ребята из Огайо уступили «Питтсбургу» (1:5), «Виннипегу» (3:4 ОТ) и «Миннесоте» (2:3 ОТ).
«Айлендерс»
Ньюйоркцы поучаствовали в 64 встречах регулярного первенства и заработали 65 очков. В таблице Столичного дивизиона они идут шестыми. Разрыв между «Коламбусом» составляет 4 балла.
Две последних игры на чужом льду «Айлендерс» провалили. В одном из недавних выездных поединков «островитяне» уступили «Филадельфии» с минимальным перевесом (1:2).
Затем на «UBS Арене» подопечные Барри Троца скатали пару крутых матчей, в которых победили с крупной разницей. Разгромили «Айлс» «Оттаву» (3:0) и «Детройт» (5:2).
Продлить серию без поражений ньюйоркцам помешал «Бостон» в игре 26 марта (3:6). В последней на сегодняшний день встрече «Айлендерс» были разгромлены «Тампой-Бэй» (1:4).
Коэффициенты
На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.11, в то время как в «Айлендерс» они верят сильнее — 2.14. Ничья оценивается в 4.02.
Прогноз
Перед возвращением домой «мундиры» провели три игры на выезде, в которых не победили ни разу.
Учитывая желание бороться за плей-офф до последнего,
Ставка
В зарубе с крепкими ребятами из Нью-Йорка хозяева обязательно найдут возможность забросить несколько голов, которых должно хватить для победы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Коламбуса» больше 2.5 за 1.98.