В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 30 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Команда из Огайо заработала 69 очков в 66 играх регулярного чемпионата. В Столичном дивизионе она находится на пятом месте и отстает от топ-4 на 15 баллов.

В недавнем прошлом у «Коламбуса» был период, во время которого он успел выбить три подряд победы. Однако после небольшой удачной серии «мундиры» потерпели четыре поражения в пяти встречах.

Коэффициенты матча Коламбус — Нью-Йорк Айлендерс 1 2.75 X 4.30 2 2.18 Ставка

Первая осечка была максимально жестокой, поскольку при родной публике «Блю Джекетс» были унижены «Вашингтоном» (2:7). Зато в следующей игре парни Брэда Ларсена победили «Сент-Луис» (5:4).

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На три последних матча «Коламбус» вынужден был покинуть родную площадку. В гостях ребята из Огайо уступили «Питтсбургу» (1:5), «Виннипегу» (3:4 ОТ) и «Миннесоте» (2:3 ОТ).

«Айлендерс»

Ньюйоркцы поучаствовали в 64 встречах регулярного первенства и заработали 65 очков. В таблице Столичного дивизиона они идут шестыми. Разрыв между «Коламбусом» составляет 4 балла.

Две последних игры на чужом льду «Айлендерс» провалили. В одном из недавних выездных поединков «островитяне» уступили «Филадельфии» с минимальным перевесом (1:2).

Затем на «UBS Арене» подопечные Барри Троца скатали пару крутых матчей, в которых победили с крупной разницей. Разгромили «Айлс» «Оттаву» (3:0) и «Детройт» (5:2).

Продлить серию без поражений ньюйоркцам помешал «Бостон» в игре 26 марта (3:6). В последней на сегодняшний день встрече «Айлендерс» были разгромлены «Тампой-Бэй» (1:4).

Коэффициенты

На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.11, в то время как в «Айлендерс» они верят сильнее — 2.14. Ничья оценивается в 4.02.

Прогноз

Перед возвращением домой «мундиры» провели три игры на выезде, в которых не победили ни разу.

Учитывая желание бороться за плей-офф до последнего, дома «Блю Джекетс» постараются вернуться к набору очков , а встреча с равным по силе соперником является хорошей возможностью начать реализовывать этот план.

Ставка

В зарубе с крепкими ребятами из Нью-Йорка хозяева обязательно найдут возможность забросить несколько голов, которых должно хватить для победы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Коламбуса» больше 2.5 за 1.98.