«Нэшвилл»
Хоккейный клуб из Теннесси заработал 78 очков в 65 играх регулярки. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Смэшвилл» занимает четвертое место, обгоняя на 3 балла «Даллас».
Совсем недавно «Нэшвилл» уже встретился с «Филадельфией», однако тот матч прошел в Пенсильвании. На территории «Флайерз» соперники устроили настоящую зарубу, в которой «хищники» оказались слабее (4:5).
После битвы в «Веллс Фарго Центре» подопечные Джона Хайнса смогли оформить пару крупных побед. Дома «Предаторз» разгромили «Торонто» (6:3), а на выезде — «Анахайм» (6:3).
Задержавшись в Калифорнии еще на один матч, «Нэшвилл» был унижен «Лос-Анджелесом» (1:6). Последний поединок «Предс» скатали в Неваде, где снова серьезно пострадали, на этот раз постарался «Вегас» (1:6).
«Филадельфия»
Хоккеисты из Пенсильвании поучаствовали в 65 встречах регулярки и собрали в них всего 53 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона этого достаточно только для седьмой позиции.
После победы над «Нэшвиллом» 18 марта (5:4) «Филадельфия» провела пять матчей, три из которых закончились для нее неудачно. Четырежды в этом отрезке оранжевые сыграли в гостях.
Сперва парни Майка Йео съездили в Канаду, где не смогли ничего противопоставить «Оттаве» (1:3). А вернувшись на свою территорию, «летчики» взяли верх над «Айлендерс» (2:1).
В матче 23 марта «Филадельфия» проиграла «Детройту» в Мичигане (3:6), после чего смогла размазать «Сент-Луис» (5:2). Последняя встреча закончилась крупным поражением от «Колорадо» (3:6).
Коэффициенты
Поставить в предстоящем матче на «Нэшвилл» букмекеры предлагают с кэфом 1.66, за 4.44 можно зарядить на «Филадельфию», ничья оценивается в 4.76.
Прогноз
В двух предыдущих матчах «хищники» сломали свои зубы о «Лос-Анджелес» и «Вегас», пропустив суммарно 12 голов при 2 забитых.
При этом
Ставка
В домашнем поединке команда Хайнса покажет совершенно другой хоккей и вынесет слабых соперников. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» забьет в каждом периоде за 2.40.