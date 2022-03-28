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    Дома «Нэшвилл» не пожалеет «Филадельфию»?

    «Нэшвилл» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.40) на хоккейный матч НХЛ 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Филадельфия»
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    «Нэшвилл» в игре с «Анахаймом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 28 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Нэшвилл» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Марта 2022 года

    «Нэшвилл»

    Хоккейный клуб из Теннесси заработал 78 очков в 65 играх регулярки. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Смэшвилл» занимает четвертое место, обгоняя на 3 балла «Даллас».

    Совсем недавно «Нэшвилл» уже встретился с «Филадельфией», однако тот матч прошел в Пенсильвании. На территории «Флайерз» соперники устроили настоящую зарубу, в которой «хищники» оказались слабее (4:5).

    После битвы в «Веллс Фарго Центре» подопечные Джона Хайнса смогли оформить пару крупных побед. Дома «Предаторз» разгромили «Торонто» (6:3), а на выезде — «Анахайм» (6:3).

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    Задержавшись в Калифорнии еще на один матч, «Нэшвилл» был унижен «Лос-Анджелесом» (1:6). Последний поединок «Предс» скатали в Неваде, где снова серьезно пострадали, на этот раз постарался «Вегас» (1:6).

    «Филадельфия»

    Хоккеисты из Пенсильвании поучаствовали в 65 встречах регулярки и собрали в них всего 53 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона этого достаточно только для седьмой позиции.

    После победы над «Нэшвиллом» 18 марта (5:4) «Филадельфия» провела пять матчей, три из которых закончились для нее неудачно. Четырежды в этом отрезке оранжевые сыграли в гостях.

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    • Сперва парни Майка Йео съездили в Канаду, где не смогли ничего противопоставить «Оттаве» (1:3). А вернувшись на свою территорию, «летчики» взяли верх над «Айлендерс» (2:1).

    В матче 23 марта «Филадельфия» проиграла «Детройту» в Мичигане (3:6), после чего смогла размазать «Сент-Луис» (5:2). Последняя встреча закончилась крупным поражением от «Колорадо» (3:6).

    Коэффициенты

    Поставить в предстоящем матче на «Нэшвилл» букмекеры предлагают с кэфом 1.66, за 4.44 можно зарядить на «Филадельфию», ничья оценивается в 4.76.

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    Прогноз

    В двух предыдущих матчах «хищники» сломали свои зубы о «Лос-Анджелес» и «Вегас», пропустив суммарно 12 голов при 2 забитых.

    При этом «Нэшвиллу» по-прежнему нужны очки, которые он постарается вырвать в зарубе с нестабильной «Филадельфией», потерпевшей шесть поражений в девяти последних встречах.

    Ставка

    В домашнем поединке команда Хайнса покажет совершенно другой хоккей и вынесет слабых соперников. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» забьет в каждом периоде за 2.40.

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    «Нэшвилл» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Нэшвилл» не пожалеет «Филадельфию»?
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