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    Игра «Рейнджерс» и «Питтсбурга» не будет результативной?

    «Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч НХЛ 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Питтсбург»
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    Эндрю Копп и Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2022 года

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена скатали в регулярке 64 матча и забрали себе 85 очков. На данный момент команда находится на третьем месте в Столичном дивизионе, отставая на 3 балла от «Питтсбурга».

    Последняя победа «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» была зафиксирована 16 марта. В тот вечер «синерубашечники» устроили замес с «Анахаймом», в котором прихлопнули «Дакс» в овертайме (4:3 ОТ).

    Следующий домашний матч закончился поражением команды Жерара Галлана в дерби с «Айлендерс» (1:2). Три последних поединка «рейнджеры» скатали в гостях, оформив две победы.

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    Турнирные баллы «Рейнджерс» набрали в матчах с топами — «Тампой-Бэй» (2:1) и «Каролиной» (2:0). В последней игре банда Галлана неожиданно слилась «Нью-Джерси» (4:7).

    «Питтсбург»

    В 65 встречах регулярного первенства хоккейный клуб из Пенсильвании сумел взять 88 баллов. В Столичном дивизионе таких показателей достаточно для второй позиции. Разрыв между лидером — 2 очка.

    Четыре матча из пяти последних «Питтсбург» провел в гостях. При этом в двух играх на чужой земле «пингвины» уступили. Без очков «Пенс» остались в противостоянии с «Нэшвиллом» 16 марта (1:4).

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    • В другой выездной встрече команда Майка Салливана не дала себя унизить «Сент-Луису» (3:2 Б). А на следующий день «Пингвинз» смогли грохнуть «Аризону» в Финиксе (4:1).

    Единственный домашний матч в упомянутый период «Питтсбург» скатал 23 марта. В тот день он разнес «Коламбус» (5:1). В последней игре парни Салливана в гостях не справились с «Баффало» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Победа «Рейнджерс» при родных трибунах оценивается в 2.49, ничейный результат букмекеры рассматривают за 4.02, а победу «Питтсбурга» — за 2.59.

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    Прогноз

    После неожиданно слитой зарубы в Ньюарке «рейнджеры» пересмотрят свою игру в обороне и постараются сдержать «Питтсбург», как это было ранее в играх с «Тампой» и «Каролиной», в ходе которых ньюйоркцы суммарно пропустили всего 1 гол.

    Ставка

    Команда Галлана умеет отбивать атаки больших соперников. Скорее всего, «Питтсбург» не станет исключением. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.23.

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    «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на хоккей. Игра «Рейнджерс» и «Питтсбурга» не будет результативной?
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