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    В «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» прервут серию без побед?

    «Рейнджерс» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 2.55) на хоккейный матч НХЛ 3 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Сент-Луис»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 3 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Рейнджерс» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Марта 2022 года

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Бродвея провели в регулярном первенстве 53 встречи, в которых захватили 71 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда занимает третье место и опережает соседей снизу на 6 баллов.

    В трех матчах из пяти предыдущих «Рейнджерс» проиграли. В одном таком неудачном поединке «синерубашечники» на своем льду уступили «Детройту» в серии буллитов (2:3 Б).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    Забыв о матче с «Ред Уингз», подопечные Жерара Галлана сгоняли в Канаду, где победили «Оттаву» (2:1). Вернувшись на родную площадку, ньюйоркцы разгромили «Вашингтон» (4:1).

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    В двух последних матчах «Рейнджерс» остались без набранных баллов. В Пенсильвании было поражение от «Питтсбурга» (0:1), а в Нью-Йорке — разгром в игре с «Ванкувером» (2:5).

    «Сент-Луис»

    Коллектив из Миссури принял участие в 52 встречах и заработал за этот период 70 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он занимает второе место и опережает соседей снизу на 5+ баллов.

    После двух разгромных побед над «Чикаго» (5:1) и «Оттавой» (5:2) «Сент-Луис» оступился в поединке с одним из аутсайдеров НХЛ — «Монреалем» (2:3 ОТ).

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    • В четырех дальнейших встречах подопечные Крейга Беруби победили, забросив в каждой игре по 4+ шайбы. Все началось с выноса «Торонто» на чужой территории (6:3).

    Затем «Сент-Луис» отправился в Пенсильванию, где разгромил «Филадельфию» (4:1). Позже дома «музыканты» одержали верх над «Баффало» (5:3), а в Иллинойсе они всухую переиграли «Чикаго» (4:0).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Рейнджерс» букмекеры дают возможность за 2.74, на ничью они предлагают кэф 4.46, а на победу «Сент-Луиса» — 2.29.

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    Прогноз

    Перед выездом в Нью-Йорк «Сент-Луис» оформил четыре победы. Для «рейнджеров», испытывающих небольшие проблемы, это не лучшая новость. Однако против одной из сильнейших команд текущего сезона парни Галлана на своей площадке сыграют на пределе возможностей.

    Ставка

    Манхэттенская публика не разочаруется выступлением своих любимцев, которым сейчас не помешают 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.55.

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    «Рейнджерс» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Прогнозы на хоккей. В «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» прервут серию без побед?
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