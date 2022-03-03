«Рейнджерс»
Хоккеисты с Бродвея провели в регулярном первенстве 53 встречи, в которых захватили 71 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда занимает третье место и опережает соседей снизу на 6 баллов.
В трех матчах из пяти предыдущих «Рейнджерс» проиграли. В одном таком неудачном поединке «синерубашечники» на своем льду уступили «Детройту» в серии буллитов (2:3 Б).
Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис
Забыв о матче с «Ред Уингз», подопечные Жерара Галлана сгоняли в Канаду, где победили «Оттаву» (2:1). Вернувшись на родную площадку, ньюйоркцы разгромили «Вашингтон» (4:1).
В двух последних матчах «Рейнджерс» остались без набранных баллов. В Пенсильвании было поражение от «Питтсбурга» (0:1), а в Нью-Йорке — разгром в игре с «Ванкувером» (2:5).
«Сент-Луис»
Коллектив из Миссури принял участие в 52 встречах и заработал за этот период 70 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он занимает второе место и опережает соседей снизу на 5+ баллов.
После двух разгромных побед над «Чикаго» (5:1) и «Оттавой» (5:2) «Сент-Луис» оступился в поединке с одним из аутсайдеров НХЛ — «Монреалем» (2:3 ОТ).
В четырех дальнейших встречах подопечные Крейга Беруби победили, забросив в каждой игре по 4+ шайбы. Все началось с выноса «Торонто» на чужой территории (6:3).
Затем «Сент-Луис» отправился в Пенсильванию, где разгромил «Филадельфию» (4:1). Позже дома «музыканты» одержали верх над «Баффало» (5:3), а в Иллинойсе они всухую переиграли «Чикаго» (4:0).
Коэффициенты
Поставить в этом матче на «Рейнджерс» букмекеры дают возможность за 2.74, на ничью они предлагают кэф 4.46, а на победу «Сент-Луиса» — 2.29.
Прогноз
Перед выездом в Нью-Йорк
Ставка
Манхэттенская публика не разочаруется выступлением своих любимцев, которым сейчас не помешают 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.55.