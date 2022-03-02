В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 2 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 50 встречах регулярного чемпионата хоккеистам из Сент-Пола удалось захватить 65 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда замыкает топ-3 и обходит соперников не из плей-офф зоны на 10 пунктов.

В последних шести матчах «Миннесота» потерпела пять поражений, четырежды пропустив по 4+ шайбы. Слабый отрезок «дикарей» стартовал с неудачного замеса с «Виннипегом» (3:6).

Коэффициенты матча Миннесота — Калгари 1 2.30 X 4.40 2 2.55 Ставка

Еще печальнее «Миннесота» провела матч с «Флоридой» на своем льду (2:6). После поединка с «Пантерз» парни Дина Эвансона сгоняли в Канаду, где грохнули «Эдмонтон» (7:3).

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Три следующих матча «Миннесота» отдала соперникам и не набрала ни единого балла. Уступили ребята Эвансона «Оттаве» (3:4), «Торонто» (1:3) и «Калгари» (3:7).

«Калгари»

Канадская бригада из Альберты скатала в регулярке 51 матч, в котором завоевала 68 баллов. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона она идет первой, опережая конкурентов на 3+ очка.

С 30 января по 21 февраля «Калгари» выдал 10-матчевую беспроигрышную серию. С 10 числа «огоньки» провели 7 подряд поединков на своем льду.

В ходе домашней цепочки матчей подопечные Дэррила Саттера переиграли «Вегас» (6:0), «Торонто» (5:2), «Айлендерс» (5:2), «Коламбус» (6:2), «Анахайм» (6:2), «Сиэтл» (2:1) и «Виннипег» (3:1).

Прервалась успешная полоса «Калгари» 25 февраля. В тот игровой день «Флеймз» крупно влетели «Ванкуверу» (1:7). Спустя пару дней «Калгари» дома разгромил «Миннесоту» (7:3).

Коэффициенты

На «Миннесоту» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.34, на ничью можно поставить за 4.68, а на «Калгари» — за 2.60.

Прогноз

Недавний очный матч этих команд подарил зрителям суммарно 10 голов. Очевидно, что после жесткого облома в Канаде хоккеисты из Сент-Пола попробуют реабилитироваться дома . Поэтому от предстоящего поединка ждем повторения результативного замеса.

Ставка

Учитывая, что «Калгари» набрал мощный ход, а у «Миннесоты» и без того серьезная мотивация, заброшенных шайб в «Эксел Энерджи Центре» должно быть много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.13.