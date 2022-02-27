Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • 15:25
    • Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году
  • 14:21
    • «Спартак» сыграет с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 13:28
    • FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 на территории России
  • 13:09
    • Матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях
  • 12:55
    • Официально: Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет на «Стад де Франс»
  • 11:41
    • Финский «Йокерит» объявил о приостановке выступлений в КХЛ
  • 15:32
    • Польская «Зелена-Гура» приостановила выступление в Единой лиге ВТБ
    Все новости спорта

    Прервет ли «Миннесота» серию поражений в Канаде?

    «Калгари» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 3.13) на хоккейный матч НХЛ 27 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Калгари Флэймз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэмерон Талбот
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 27 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Калгари» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 27 Февраля 2022 года

    «Калгари»

    Канадская банда из Альберты провела в регулярном первенстве 50 поединков, в которых смогла захватить 66 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она находится на первом месте.

    В период с 30 января по 21 февраля «Калгари» сделал красивую серию из десяти побед подряд. До паузы в чемпионате «огоньки» переиграли «Ванкувер» (1:0 ОТ), «Даллас» (4:3) и «Аризону» (4:2).

    Коэффициенты матча Калгари — Миннесота

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Вернувшись на лед после отдыха, подопечные Дэррила Саттера взяли верх над «Вегасом» (6:0), «Торонто» (5:2), «Айлендерс» (5:2), «Коламбусом» (6:2), «Анахаймом» (6:2), «Сиэтлом» (2:1) и «Виннипегом» (3:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Прервалась мощная цепочка «Флеймз» 25 февраля. В гостевой встрече парни Дэррила Саттера в одну калитку были разгромлены «Ванкувером» (1:7).

    «Миннесота»

    Сыграв в 49 поединках, хоккеисты из Сент-Пола смогли завоевать 65 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда занимает третье место, опережая конкурентов на 1 балл.

    После двух домашних побед над «Каролиной» (3:2) и «Детройтом» (7:4) «Миннесота» четырежды осталась без набранных баллов в пяти дальнейших встречах.

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля
  • Сегодня

    • Сперва в Канаде подопечные Дина Эвансона крупно проиграли «Виннипегу» (3:6). Еще хуже «дикари» провели поединок в «Эксел Энерджи Центре» против «Флориды» (2:6).

    Единственную за этот период победу «Миннесота» смогла оформить в Альберте, в зарубе с «Эдмонтоном» (7:3). В паре последних матчей ребята из Сент-Пола слились «Оттаве» (3:4) и «Торонто» (1:3).

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на «Калгари» букмекеры предлагают за 2.26, на ничью они дают коэффициент 4.56, а на победу «Миннесоты» — 2.74.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Недавно в активе у «Калгари» была крутая победная серия, которая прервалась из-за разгрома от «Ванкувера». Возможно, канадская банда слегка подустала. Этим и должны воспользоваться парни из Сент-Пола, потерпевшие два поражения в предыдущих встречах.

    Ставка

    В Альберте «дикари» недавно грохнули «Эдмонтон». В этой же провинции парни Эвансона попытаются вздернуть и «Калгари». Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 3.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Левадия — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Валвейк — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леванте — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Альмерия — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Белененсеш — Пасуш Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Калгари» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на хоккей. Прервет ли «Миннесота» серию поражений в Канаде?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры