В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 27 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Калгари» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадская банда из Альберты провела в регулярном первенстве 50 поединков, в которых смогла захватить 66 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она находится на первом месте.

В период с 30 января по 21 февраля «Калгари» сделал красивую серию из десяти побед подряд. До паузы в чемпионате «огоньки» переиграли «Ванкувер» (1:0 ОТ), «Даллас» (4:3) и «Аризону» (4:2).

Коэффициенты матча Калгари — Миннесота 1 2.20 X 4.40 2 2.70 Ставка

Вернувшись на лед после отдыха, подопечные Дэррила Саттера взяли верх над «Вегасом» (6:0), «Торонто» (5:2), «Айлендерс» (5:2), «Коламбусом» (6:2), «Анахаймом» (6:2), «Сиэтлом» (2:1) и «Виннипегом» (3:1).

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Прервалась мощная цепочка «Флеймз» 25 февраля. В гостевой встрече парни Дэррила Саттера в одну калитку были разгромлены «Ванкувером» (1:7).

«Миннесота»

Сыграв в 49 поединках, хоккеисты из Сент-Пола смогли завоевать 65 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда занимает третье место, опережая конкурентов на 1 балл.

После двух домашних побед над «Каролиной» (3:2) и «Детройтом» (7:4) «Миннесота» четырежды осталась без набранных баллов в пяти дальнейших встречах.

Сперва в Канаде подопечные Дина Эвансона крупно проиграли «Виннипегу» (3:6). Еще хуже «дикари» провели поединок в «Эксел Энерджи Центре» против «Флориды» (2:6).

Единственную за этот период победу «Миннесота» смогла оформить в Альберте, в зарубе с «Эдмонтоном» (7:3). В паре последних матчей ребята из Сент-Пола слились «Оттаве» (3:4) и «Торонто» (1:3).

Коэффициенты

Поставить в этой игре на «Калгари» букмекеры предлагают за 2.26, на ничью они дают коэффициент 4.56, а на победу «Миннесоты» — 2.74.

Прогноз

Недавно в активе у «Калгари» была крутая победная серия, которая прервалась из-за разгрома от «Ванкувера». Возможно, канадская банда слегка подустала . Этим и должны воспользоваться парни из Сент-Пола, потерпевшие два поражения в предыдущих встречах.

Ставка

В Альберте «дикари» недавно грохнули «Эдмонтон». В этой же провинции парни Эвансона попытаются вздернуть и «Калгари». Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 3.13.