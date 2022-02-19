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    В Лас-Вегасе команды оставят крупный куш?

    «Вегас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч НХЛ 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Лос-Анджелес»
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    Макс Пачиоретти
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 19 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Февраля 2022 года

    «Вегас»

    Парни из Лас-Вегаса скатали 49 матчей в регулярке, в которых смогли захватить 59 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда занимает второе место.

    В последней январской встрече «Вегас» во Флориде вырвал победу у «Тампы-Бэй» (3:2 Б). Таким образом «отбросы» разогнули цепочку из двух подряд поражений.

    Коэффициенты матча Вегас — Лос-Анджелес

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
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    После крутой победы над «Лайтнинг» парни Питера Дебура уничтожили «Баффало» на своей площадке. Позже они поехали в Канаду, где грохнули «Эдмонтон» (4:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Задержавшись в Альберте еще на одну встречу, «Вегас» крупно влетел «Калгари» (0:6). В последнем поединке, прошедшем на «Т-Мобайл Арене», «Голден Найтс» всухую уступили «Колорадо» (0:2).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийская бригада поучаствовала в 48 встречах регулярки, в которых завоевала 55 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда занимает четвертую позицию.

    Перед паузой в чемпионате «Лос-Анджелес» провел шесть подряд матчей в гостях. На чужой территории «короли» оформили четыре победы. Еще в двух поединках они забрали по одному баллу.

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    • В первой игре на выезде «Кингз» одержали верх над «Нью-Джерси» (3:2), после чего уступили «Рейнджерс» по буллитам (2:3 Б) и оставили без очков «Айлендерс» (3:2).

    В остальных матчах гостевой серии парни Тодда Маклеллана слились «Филадельфии» (3:4 ОТ), а также победили «Питтсбург» (4:3) и «Детройт» (5:3). В первой за долгое время домашней игре «монархи» крупно влетели «Эдмонтону» (2:5).

    Коэффициенты

    Победа «Вегаса» оценивается в 2.03, кэф на ничью — 4.52, а победу «Лос-Анджелеса» букмекеры видят за 3.19.

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    Прогноз

    В прошлом году эти команды успели провести друг с другом 12 поединков, в 8 из которых они забрасывали суммарно 6+ голов. Учитывая, как круто сейчас выглядят «Кингз», «верховой» исход на «Т-Мобайл Арене» может снова повториться с большой долей вероятности.

    Ставка

    В Лас-Вегасе зрителей ждет жаркий замес двух турнирно мотивированных соперников. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 с коэффициентом 2.32.

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    «Вегас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на хоккей. В Лас-Вегасе команды оставят крупный куш?
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