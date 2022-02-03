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    Какой результативностью закончится матч между Канадой и Швейцарией?

    Канада — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 2.08) на хоккей, женщины, Пекин-2022, 3 февраля 2022 года

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    Женская сборная Канады в товарняке с США
    В матче группового этапа ОИ-2022 женская сборная Канады сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 3 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Канада — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Женщины. Группа A 03 Февраля 2022 года
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    Канада

    На последнем чемпионате мира Канада сумела выбить семь побед в семи играх. В финале она встретилась с США и спаслась с 0:2, добив позже американок в овертайме (3:2 ОТ).

    После мирового первенства канадская сборная успела скатать четыре контрольных поединка, выиграв в каждом. Сперва «кленовых» ждала успешная 3-матчевая серия с Финляндией (4:2, 8:0, 5:1).

    А после продолжительного противостояния с Финляндией канадские спортсменки зарубились с США. И снова в их очной встрече дело дошло до овертайма, завершившегося в пользу Канады (3:2 ОТ).

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    Если вспоминать о прошлой Олимпиаде, то на ней Канада сумела дойти до финала. В борьбе за золотые медали она также сразилась с США и уступила по буллитам (2:3). На Игры в Пекине канадскую сборную везет тренер Трой Райан.

    Швейцария

    В преддверии Олимпиады Швейцария показала сомнительные результаты на чемпионате мира. Сперва она проиграла все матчи в группе, а в плей-офф сумела пройти Россию в 1/4 (3:2 Б).

    Вылетела же команда Колина Маллера в полуфинале в результате разгрома от Канады (0:4). В преддверии Олимпиады швейцарская команда скатала три контрольных встречи.

    В первом товарняке подопечные Колина Маллера зарубились со Швецией и прошляпили победу в третьем периоде. Сама же встреча закончилась праздником заброшенных шайб (4:5).

    Зато в ответном поединке со шведками команда Маллера влегкую затащила победу (5:0). Последний контрольный матч Швейцария катнула с Германией. Он также запомнился крупной победой над «бундестим» (6:1).

    Коэффициенты

    В победе Канады букмекеры не сомневаются, давая на этот исход минимальный кэф — 1.01. А вот урвать победу Швейцарии можно за 56.0. Ничья оценивается в 19.0.

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    Прогноз

    К этому моменту у представительниц Северной Америки в активе 12 побед подряд на разных турнирах. И прерывать такую серию они не планируют на старте Олимпиады.

    Разумеется, Швейцария сейчас не может составить серьезную конкуренцию Канаде, которая в дебюте Игр в Пекине захочет показать себя во всей красе.

    Ставка

    В стартовой хоккейной игре в рамках Олимпиады команда Троя Райана не пожалеет конкуренток. Наши прогноз и ставка — тотал больше 7 с коэффициентом 2.08.

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    Канада — Швейцария: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на хоккей. Какой результативностью закончится матч между Канадой и Швейцарией?
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