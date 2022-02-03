В матче группового этапа ОИ-2022 женская сборная Канады сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 3 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Канада — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

На последнем чемпионате мира Канада сумела выбить семь побед в семи играх. В финале она встретилась с США и спаслась с 0:2, добив позже американок в овертайме (3:2 ОТ).

После мирового первенства канадская сборная успела скатать четыре контрольных поединка, выиграв в каждом. Сперва «кленовых» ждала успешная 3-матчевая серия с Финляндией (4:2, 8:0, 5:1).

А после продолжительного противостояния с Финляндией канадские спортсменки зарубились с США. И снова в их очной встрече дело дошло до овертайма, завершившегося в пользу Канады (3:2 ОТ).

Все прогнозы на хоккей

Если вспоминать о прошлой Олимпиаде, то на ней Канада сумела дойти до финала. В борьбе за золотые медали она также сразилась с США и уступила по буллитам (2:3). На Игры в Пекине канадскую сборную везет тренер Трой Райан.

Швейцария

В преддверии Олимпиады Швейцария показала сомнительные результаты на чемпионате мира. Сперва она проиграла все матчи в группе, а в плей-офф сумела пройти Россию в 1/4 (3:2 Б).

Вылетела же команда Колина Маллера в полуфинале в результате разгрома от Канады (0:4). В преддверии Олимпиады швейцарская команда скатала три контрольных встречи.

В первом товарняке подопечные Колина Маллера зарубились со Швецией и прошляпили победу в третьем периоде. Сама же встреча закончилась праздником заброшенных шайб (4:5).

Зато в ответном поединке со шведками команда Маллера влегкую затащила победу (5:0). Последний контрольный матч Швейцария катнула с Германией. Он также запомнился крупной победой над «бундестим» (6:1).

Коэффициенты

В победе Канады букмекеры не сомневаются, давая на этот исход минимальный кэф — 1.01. А вот урвать победу Швейцарии можно за 56.0. Ничья оценивается в 19.0.

Прогноз

К этому моменту у представительниц Северной Америки в активе 12 побед подряд на разных турнирах. И прерывать такую серию они не планируют на старте Олимпиады.

Разумеется, Швейцария сейчас не может составить серьезную конкуренцию Канаде , которая в дебюте Игр в Пекине захочет показать себя во всей красе.

Ставка

В стартовой хоккейной игре в рамках Олимпиады команда Троя Райана не пожалеет конкуренток. Наши прогноз и ставка — тотал больше 7 с коэффициентом 2.08.