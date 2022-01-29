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    «Даллас» не уступит такому «Вашингтону»

    «Даллас» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Вашингтон»
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    «Даллас» против «Филадельфии»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 29 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Даллас» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Января 2022 года

    «Даллас»

    В 40 играх «шерифы» отняли у конкурентов 46 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона они находятся на пятом месте с отставанием от четверки лидеров на 7 пунктов.

    Вторая половина января началась для «Далласа» с 3-матчевой серии поражений, во время которой «Старз» уступили «Флориде» (1:7), «Тампе-Бэй» (1:3) и «Монреалю» (3:5).

    Коэффициенты матча Даллас — Вашингтон

  • 1
  • 2.75
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  • 4.30
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
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    Но после череды ощутимых потерь подопечные Рика Боунесса бросились исправлять ситуацию и оформили четыре подряд победы. Все удачные встречи техасцы провели на чужом льду.

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    В «КиБанк Центре» «Даллас» переиграл «Баффало» (5:4), на «Литл Сизарс Арене» — вырвал победу над «Детройтом» (5:4 ОТ), в «Веллс Фарго Центре» — одолел «Филадельфию» (3:1), а в «Пруденшал Центре» — грохнул «Нью-Джерси» (5:1).

    «Вашингтон»

    «Кэпиталз» провели в регулярке 44 встречи, в которых захватили 55 баллов. В Столичной таблице бригада из округа Колумбия засела на четвертой позиции. Соседей снизу она обгоняет на 18 пунктов.

    Только в 3 поединках из 11 в этом месяце «Вашингтон» победил. Одна из таких игр прошла в Нью-Йорке, где на «UBS Арене» столичные посетители всухую прихлопнули «Айлендерс» (2:0).

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    • Позже на родной площадке «Кэпиталз» проиграли «Ванкуверу» (2:4) и взяли верх над «Виннипегом» (4:3 ОТ). А за пределами домашней арены парни Питера Лавиолетта успели слиться «Бостону» (3:4).

    Три свежих встречи «Вашингтон» снова скатал на своем льду. Сперва команда не без труда одолела «Оттаву» (3:2 ОТ), после чего не смогла справиться ни с «Вегасом» (0:1), ни с «Сан-Хосе» (1:4).

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на победу «Далласа» букмекеры предлагают за 2.78, коэффициент на победу «Вашингтона» — 2.26, а на ничью — 4.46.

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    Прогноз

    После небольшого игрового спада «Далласу» удалось вовремя выбраться из передряг и вернуться в борьбу за плей-офф места. Сейчас «Старз» имеют сверхмотивацию в каждой игре. Слабый «Вашингтон» не должен помешать им взять очередные очки на домашней площадке.

    Ставка

    С «Кэпиталз», которые ужасно проводят январскую часть регулярки, бригада Боунесса обязана разбираться. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой 0 за 2.11.

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    «Даллас» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Даллас» не уступит такому «Вашингтону»
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