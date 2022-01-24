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    «Флорида» уверенно вынесет «Сиэтл»?

    «Сиэтл» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.64) на хоккейный матч НХЛ 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Флорида»
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    «Флорида» против «Коламбуса»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 24 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    В 40 играх регулярки «Кракену» удалось захватить 28 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она плавает на самой глубине и отстает от ближайшего соседа сверху на 10 пунктов.

    В недавнем прошлом «Сиэтл» снова застрял в безвыигрышной серии. На этот раз стрик поражений дошел до девяти матчей, в шести из которых команда пропустила по 4+ шайбы.

    Закончилась цепочка сливов в домашней встрече с «Лос-Анджелесом» 16 января (1:3). В двух дальнейших матчах подопечные Дэйва Хэкстола забыли о неудачах.

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    В упомянутых поединках «Кракен» переиграл «Чикаго» (3:2 Б) и «Сан-Хосе» (3:2). В последней игре на «Клаймат Пледж Арене» «Сиэтл» принимал «Сент-Луис». Матч закончился для хозяев печально (0:5).

    «Флорида»

    В 41 встрече парни из Санрайза взяли 61 балл, благодаря чему команда выбилась в лидеры Атлантического дивизиона, опередив «Тампу-Бэй» на 2 пункта.

    С 9 по 16 января «Флорида» оформила четыре подряд победы, забив суммарно 24 гола. В ходе этой серии «коты» вынесли «Каролину» (4:3 ОТ), «Ванкувер» (5:2), «Даллас» (7:1) и «Коламбус» (9:2).

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    • После уничтожения «Блю Джекетс» подопечные Эндрю Брюнетта отправились в Канаду, где встретились с «Калгари». На чужой площадке «пантеры» ничего не смогли поделать с соперниками (1:5).

    Следующую игру «Флорида» также провела в Альберте, где грохнула «Эдмонтон» (6:0). Еще в одном матче в гостях у северных соседей команда Брюнетта вырвала победу над «Ванкувером» (2:1 Б).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Сиэтл» в предстоящем матче можно за 3.56, а коэффициент на победу «Флориды» — 1.89. Ничью букмекеры видят за 4.60.

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    Прогноз

    С более равными соперниками «Кракен» может сыграть идеально и выгрызть победный результат, а вот против топов новичкам НХЛ пока трудно. Очевидно, что в матче с «Пантерз» «Сиэтл» рискует отлететь по всем параметрам.

    Ставка

    Даже на территории «Кракена» парни Брюнетта не постесняются впечатать в лед хозяев. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -2 за 2.64.

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    «Сиэтл» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Флорида» уверенно вынесет «Сиэтл»?
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