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    Сколько заброшенных шайб увидит домашняя публика «Питтсбурга»?

    «Питтсбург» — «Оттава». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Оттава»
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    Сидни Кросби
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 21 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    В 38 играх команда из Питтсбурга, Пенсильвания, смогла захватить 51 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона она снова съехала на четвертое место, отстав на 2 балла от «Вашингтона».

    В матче 7 января «Питтсбург» зарубился с «Филадельфией» в «Веллс Фарго Центре». В дерби штата Пенсильвания «Пенс» влегкую припечатали «Флайерз» (6:2) и продлили беспроигрышную серию до 10 поединков.

    Прервалась череда побед «пингвинов» уже на следующий день. В Техасе команда Майка Салливана прозевала камбэк «Далласа» (2:3), после чего успела разнести «Анахайм» в «Хонда Центре» (4:1).

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    Задержавшись в Калифорнии еще на две встречи, «Питтсбург» уступил «Лос-Анджелесу» (2:6) и победил «Сан-Хосе» (2:1 ОТ). В последнем матче, прошедшем в Неваде, «Пингвинз» огорчили «Вегас» (5:3).

    «Оттава»

    Канадская банда из Онтарио провела 32 встречи, после которых ее счет пополнился 24 очками. В Атлантическом дивизионе она находится на седьмом месте.

    Незадолго до вынужденной паузы «Оттава» слила две встречи на чужом льду. Сперва на «Амали Арене» она не справилась с «Тампой» (1:2), а затем в «Веллс Фарго Центре» — влетела «Филадельфии» (3:4 ОТ).

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    • Новый год начался для «сенаторов» с дерби провинции Онтарио, в котором парни Ди Джея Смита без шансов слились «Торонто» (0:6). После игры с «Мэйпл Лифс» у «Сенс» был еще один небольшой отдых.

    Выйдя на лед 14 января, «Оттава» грохнула «Калгари» (4:1), после чего успела прихлопнуть «Эдмонтон» (6:4). В домашнем поединке 19 числа команда Смита оказалась слабее «Баффало» (1:3).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче явным фаворитом букмекеры считают «Питтсбург» с кэфом на победу 1.74. Поставить на ничью можно за 5.05, а на победу «Оттавы» — за 3.98.

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    Прогноз

    Очные матчи этих команд зачастую получаются «верховыми». К примеру, в четырех предыдущих поединках соперники забрасывали друг другу суммарно 7+ голов.

    «Оттава», несмотря на свою форму, любит портить нервы «пингвинам». В предстоящем поединке она снова возьмется за старое.

    Ставка

    Дома команда Салливана не останется с нулем, но при этом результативная борьба в этой игре обеспечена. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.15.

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    «Питтсбург» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько заброшенных шайб увидит домашняя публика «Питтсбурга»?
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