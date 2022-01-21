В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «ТД Гарден» 21 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонский клуб успел скатать 36 матчей, в которых заработал 46 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он находится на четвертом месте и опережает соседей снизу на 5 пунктов.

С 9 по 15 января «Бостон» выбил пять подряд побед, трижды забросив по 5+ голов. Стартовала мощная серия «Брюинз» с визита на «Амали Арену», где они грохнули «Тампу-Бэй» (5:2).

Коэффициенты матча Бостон — Вашингтон 1 2.20 X 4.40 2 2.70 Ставка

После матча с «Лайтнинг» команда Брюса Кэссиди переиграла «Вашингтон» в гостях (7:3). Вернувшись в «ТД Гарден», «медведи» взяли верх над «Монреалем» (5:1), «Филадельфией» (3:2) и «Нэшвиллом» (4:3 ОТ).

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Последний поединок «Бостона» также состоялся на его территории. В матче 19 января «Брюинз» принимали «Каролину». В битве с «ураганами» банда Кэссиди была унижена (1:7).

«Вашингтон»

Парни из Вашингтона провели 40 поединков, в которых смогли взять 53 балла. В Столичном дивизионе они занимают третье место, обгоняя «Питтсбург» на 2 очка.

У «Вашингтона» был период, в течение которого он потерпел четыре поражения. Все началось с домашней встречи с «Нью-Джерси», в которой «Кэпс» не сдержали «Дэвилз» в овертайме (3:4 ОТ).

После игры с «Джерси» парни Питера Лавиолетта успели отдать очки «Сент-Луису» (1:5), «Миннесоте» (2:3 Б) и «Бостону» (3:7). Разогнуть же эту цепочку поражений «Кэпиталз» удалось в поединке с «Айлендерс» (2:0).

Закончив поездку в Нью-Йорк с хорошим настроением, «Вашингтон» вернулся в столицу, где уступил «Ванкуверу» (2:4). В последнем же матче команда Лавиолетта переиграла «Виннипег» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

В этой игре на победу «Бостона» букмекеры дают коэффициент 2.26, на победу «Вашингтона» можно зарядить за 2.73, а на ничейный результат — за 4.58.

Прогноз

В нынешнем сезоне эти команды пересеклись в очном замесе один раз. В столице Штатов «Брюинз» вынесли «Кэпиталз» — 7:3. Учитывая, что «Бостон» сейчас на ходу, а «Вашингтон» продолжает штормить, банда Кэссиди готова повторить нечто подобное .

Ставка

При родных фанатах «Бис» извинятся за промах с «Каролиной» и прихлопнут «Кэпс» в результативной зарубе. Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.