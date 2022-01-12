Коэффициенты на матч Вегас — Торонто
«Вегас»
После 38 матчей в турнирной копилке «отбросов» лежат 47 баллов. В таблице Тихоокеанского дивизиона команда из Невады находится на первом месте и держит ближайшего конкурента на 2-очковой дистанции.
Пять последних поединков «Вегас» провел в статусе хозяев. Однако только в двух встречах на «Т-Мобайл Арене» местные фанаты хоккея видели победы своих любимцев.
Два очка подопечным Питера Дебура удалось захватить в матче с «Анахаймом» (3:1), после чего «Голден Найтс» оказались слабее «Виннипега» (4:5 ОТ) и «Нэшвилла» (2:3).
Еще одну победу на своем льду «Вегас» добыл 7 января. Тогда «рыцари» не пощадили «Рейнджерс» (5:1). В последней встрече команда Дебура не смогла справиться с «Чикаго» (1:2).
«Торонто»
Канадский клуб из Онтарио провел в регулярке 33 встречи, в которых забрал себе 47 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он замыкает тройку лидеров, отставая на 4 пункта от первых двух команд.
В недавней истории «Торонто» была небольшая победная серия, которая продержалась четыре матча. В трех поединках отрезка «листочкам» удавалось забивать по 5+ голов.
Линия успешных матчей канадского клуба началась в прошлом году. В двух играх подопечные Шелдона Кифа взяли верх над «Чикаго» (5:4) и «Эдмонтоном» (5:1).
В начале января «Торонто» на своей площадке уничтожил «Оттаву» (6:0) и еще раз обидел «Эдмонтон» (4:2). А в последней игре серия «Мэйпл Лифс» была прервана из-за чудо-камбэка «Колорадо» (4:5 ОТ).
Коэффициенты
Поймать победу «Вегаса» в предстоящем поединке можно за 2.28, вероятность ничейного результата — 4.58, а на победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.71.
Прогноз
В последних матчах «Торонто»
Ставка
Команда Кифа знает, как противостоять сильным клубам уровня «Голден Найтс», а на выезде она это лишний раз докажет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 за 2.19.