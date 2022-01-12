В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 12 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

После 38 матчей в турнирной копилке «отбросов» лежат 47 баллов. В таблице Тихоокеанского дивизиона команда из Невады находится на первом месте и держит ближайшего конкурента на 2-очковой дистанции.

Пять последних поединков «Вегас» провел в статусе хозяев. Однако только в двух встречах на «Т-Мобайл Арене» местные фанаты хоккея видели победы своих любимцев.

Два очка подопечным Питера Дебура удалось захватить в матче с «Анахаймом» (3:1), после чего «Голден Найтс» оказались слабее «Виннипега» (4:5 ОТ) и «Нэшвилла» (2:3).

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Еще одну победу на своем льду «Вегас» добыл 7 января. Тогда «рыцари» не пощадили «Рейнджерс» (5:1). В последней встрече команда Дебура не смогла справиться с «Чикаго» (1:2).

«Торонто»

Канадский клуб из Онтарио провел в регулярке 33 встречи, в которых забрал себе 47 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он замыкает тройку лидеров, отставая на 4 пункта от первых двух команд.

В недавней истории «Торонто» была небольшая победная серия, которая продержалась четыре матча. В трех поединках отрезка «листочкам» удавалось забивать по 5+ голов.

Линия успешных матчей канадского клуба началась в прошлом году. В двух играх подопечные Шелдона Кифа взяли верх над «Чикаго» (5:4) и «Эдмонтоном» (5:1).

В начале января «Торонто» на своей площадке уничтожил «Оттаву» (6:0) и еще раз обидел «Эдмонтон» (4:2). А в последней игре серия «Мэйпл Лифс» была прервана из-за чудо-камбэка «Колорадо» (4:5 ОТ).

Коэффициенты

Поймать победу «Вегаса» в предстоящем поединке можно за 2.28, вероятность ничейного результата — 4.58, а на победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.71.

Прогноз

В последних матчах «Торонто» радует своей высокой результативностью . В пяти предыдущих встречах «листочки» поражали ворота соперников минимум четырежды. Для «Вегаса», который иногда много позволяет чужим командам, это плохая новость.

Ставка

Команда Кифа знает, как противостоять сильным клубам уровня «Голден Найтс», а на выезде она это лишний раз докажет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 за 2.19.