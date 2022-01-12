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    В «САП Центре» «Сан-Хосе» устроит результативное месиво с «Детройтом»?

    «Сан-Хосе» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 12 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Детройт»
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    Эндрю Коглиано
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «САП Центре» 12 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе»

    За 36 матчей калифорнийской команде удалось накопить 39 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона изумрудные находятся на пятом месте и отстают от «Кингз» по дополнительным показателям.

    В конце года «Сан-Хосе» оформил две победы в «САП Центре». В одном из поединков «акулы» устроили смертельную зарубу с «Аризоной», в которой хозяева оказались сильнее только в буллитном сражении (8:7 Б).

    В заключительном матче 2021-го подопечные Боба Бугнера разобрались с «Филадельфией» (3:2 ОТ). Ну а в этом году «Шаркс» играли только на чужой территории.

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    Стартовала выездная серия «Сан-Хосе» с поражений от «Питтсбурга» (5:8) и «Детройта» (2:6). Продолжились выступления «акул» в гостях успешнее. Парни Бугнера переиграли «Баффало» (3:2) и «Филадельфию» (3:2 ОТ).

    «Детройт»

    Банда из Мичигана провела 36 матчей, в которых забрала себе 36 очков. В зачете Атлантического дивизиона она занимает пятую позицию с 2-очковым отставанием от «Бостона».

    В течение последних нескольких недель «Детройт» провел домашнюю серию, дошедшую до четырех поединков. В первой игре на «Литл Сизарс Арене» «крылышки» в одну калитку вынесли «Нью-Джерси» (5:2).

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    • Новый год стартовал для «Ред Уингз» с турнирных потерь. На своем льду парни Джеффа Блашилла уступили «Вашингтону» (1:3) и «Бостону» (1:5). Закончилась же серия избиением «Сан-Хосе» (6:2).

    Как только «Детройт» покинул родные стены, на него сразу же посыпались очередные поражения. Сперва красно-белые крупно слились «Лос-Анджелесу» (0:4), а позже — влетели «Анахайму» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Сан-Хосе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.31, ничья оценивается в 4.48, а победа «Детройта» — в 2.71.

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    Прогноз

    В январе эти команды успели сыграть друг с другом в Мичигане. Тогда «Ред Уингз» вынесли «Шаркс» и подарили зрителям «верховой» матч. Безусловно, «Сан-Хосе» не забыл это унижение и попытается передать привет в родных стенах.

    Ставка

    От очередного поединка этих команд снова ждем открытой игры. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.89.

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    «Сан-Хосе» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на хоккей. В «САП Центре» «Сан-Хосе» устроит результативное месиво с «Детройтом»?
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