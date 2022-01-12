«Сан-Хосе»
За 36 матчей калифорнийской команде удалось накопить 39 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона изумрудные находятся на пятом месте и отстают от «Кингз» по дополнительным показателям.
В конце года «Сан-Хосе» оформил две победы в «САП Центре». В одном из поединков «акулы» устроили смертельную зарубу с «Аризоной», в которой хозяева оказались сильнее только в буллитном сражении (8:7 Б).
В заключительном матче 2021-го подопечные Боба Бугнера разобрались с «Филадельфией» (3:2 ОТ). Ну а в этом году «Шаркс» играли только на чужой территории.
Стартовала выездная серия «Сан-Хосе» с поражений от «Питтсбурга» (5:8) и «Детройта» (2:6). Продолжились выступления «акул» в гостях успешнее. Парни Бугнера переиграли «Баффало» (3:2) и «Филадельфию» (3:2 ОТ).
«Детройт»
Банда из Мичигана провела 36 матчей, в которых забрала себе 36 очков. В зачете Атлантического дивизиона она занимает пятую позицию с 2-очковым отставанием от «Бостона».
В течение последних нескольких недель «Детройт» провел домашнюю серию, дошедшую до четырех поединков. В первой игре на «Литл Сизарс Арене» «крылышки» в одну калитку вынесли «Нью-Джерси» (5:2).
Новый год стартовал для «Ред Уингз» с турнирных потерь. На своем льду парни Джеффа Блашилла уступили «Вашингтону» (1:3) и «Бостону» (1:5). Закончилась же серия избиением «Сан-Хосе» (6:2).
Как только «Детройт» покинул родные стены, на него сразу же посыпались очередные поражения. Сперва красно-белые крупно слились «Лос-Анджелесу» (0:4), а позже — влетели «Анахайму» (3:4 Б).
Коэффициенты
На победу «Сан-Хосе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.31, ничья оценивается в 4.48, а победа «Детройта» — в 2.71.
Прогноз
В январе эти команды успели сыграть друг с другом в Мичигане. Тогда
Ставка
От очередного поединка этих команд снова ждем открытой игры. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.89.