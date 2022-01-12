В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В 35 матчах филадельфийской команде удалось найти всего 33 очка, из-за чего она находится на шестом месте в Столичном дивизионе и держится от плей-офф зоны на расстоянии в 12 баллов.

Последний раз «Филадельфия» обыгрывала хоть кого-то 30 декабря. Тогда на «Клаймат Пледж Арене» «летчики» сбили «Сиэтл», отобрав очки в добавочном периоде (3:2 ОТ).

После сражения с «Кракеном» подопечные Майка Йео вышли на лед в рамках пяти матчей, проиграв в каждом поединке. Серия «Флайерз» стартовала с выездной встречи с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

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Задержавшись в Калифорнии, «Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» (3:6) и «Анахайму» (1:4). В двух последних поединках оранжевые пострадали от «Питтсбурга» (2:6) и снова уступили «Шаркс» (2:3 ОТ).

«Каролина»

Клуб из Роли, Северная Каролина, скатал 33 поединка и забрал у конкурентов 50 баллов. В таблице Столичного дивизиона этого достаточно для того, чтобы закрепиться на первом месте, опережая «Рейнджерс» по дополнительным показателям.

В отличие от «Филадельфии», у «Каролины» не так давно была серия поприятнее. В пяти матчах в период с 17 декабря по 8 января «ураганы» снесли своих оппонентов, забрасывая в ворота каждого минимум 4 шайбы.

Успешный отрезок команды Рода Бриндамора стартовал с трех поединков на «PNC Арене» в конце 2021-го. Тогда «Харрикейнз» разбили «Детройт» (5:3), «Лос-Анджелес» (5:1) и «Монреаль» (4:0).

В январе «Каролина» успела хлопнуть «Коламбус» (7:4) и «Калгари» (6:3). Первое за продолжительный отрезок поражение рухнуло на «PNC Арену» 9 числа, когда «Кейнс» не смогли справиться с «Флоридой» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Поставить на «Филадельфию» в этой игре можно за 3.38, победу «Каролины» букмекеры оценивают в 1.93, вероятность ничейного исхода — 4.68.

Прогноз

После серии успешных матчей «Флайерз» принялись за старое и начали раздавать очки всем подряд. Правда, заметно «Филадельфии» мешают серьезные кадровые потери .

«Каролина» же идет в привычном темпе и не споткнется в поединке с соперником, переживающим не лучший турнирный период.

Ставка

Парни Рода Бриндамора завершат встречу в Пенсильвании с хорошим настроением. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТБ 3.5 за 2.07.