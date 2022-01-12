В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Хонда Центре» 12 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

За 38 матчей команде из Калифорнии удалось заработать 45 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Дакс» занимают второе место с отставанием от «Вегаса», идущего первым, на 2 пункта.

Несколько недель назад «Анахайм» застрял в безвыигрышной серии, дошедшей до четырех поединков. Она началась еще в конце прошлого года, когда «кряквы» уступили «Аризоне» (5:6 ОТ), «Ванкуверу» (1:2 ОТ) и «Вегасу» (1:3).

Январская часть сезона стартовала для «уточек» еще одной турнирной потерей. В Денвере подопечные Далласа Экинса оказались слабее «Колорадо» (2:4). Позже ситуация «Дакс» немного улучшилась.

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Сперва на своем льду «Анахайм» разгромил «Филадельфию» (4:1), а затем пережил крупное поражение от «Рейнджерс» (1:4). В третьей домашней игре кряду команда Экинса взяла верх над «Детройтом» (4:3 Б).

«Питтсбург»

Коллектив из Пенсильвании провел в чемпионате 34 встречи и получил 45 баллов. В Столичном дивизионе он сумел закрепиться не четвертом месте, обогнав ближайшего преследователя на 12 пунктов.

В период с 5 декабря по 7 января «Питтсбург» был непобедим. Беспроигрышная цепочка доросла до десяти поединков. В одном из последних выездных матчей «Пенс» взяли верх над «Нью-Джерси» (3:2).

А в паре встреч на «PPG Paints-Арене» подопечные Майка Салливана прихлопнули «Сан-Хосе» (3:2) и «Сент-Луис» (5:3). Гораздо важнее «пингвинам» было победить «Филадельфию». С этой задачей они легко справились (6:2).

После разгрома принципиальных соперников «Питтсбург» отправился в Техас, где устроил месиво с «Далласом». В борьбе с «шерифами» команда Салливана прошляпила камбэк «Старз» (2:3).

Коэффициенты

Поставить на победу «Анахайма» в этой игре букмекеры предлагают за 2.74, ничья оценивается в 4.46, а победа «Питтсбурга» — в 2.29.

Прогноз

Свою продолжительную беспроигрышную серию «Пингвинз» прервали глупо — ведя в две шайбы во борьбе с «Далласом».

Теперь подобной расслабленности по ходу матчей «Питтсбург» не допустит. В игре с «Дакс», форма которых не может считаться идеальной, команда Салливана начнет новую серию побед .

Ставка

В предстоящем поединке мы не ждем никаких сенсаций, поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.29.