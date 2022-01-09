В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Металлург» 9 января. Начало встречи — в 15:30 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

За 47 матчей «Магнитке» удалось заработать 70 очков и вернуть себе первую строчку в Восточной конференции с отрывом от второго «Трактора» на 1 пункт.

Несколько дней назад «Металлург» Мг завершил свою 6-матчевую серию на выезде, во время нашел всего две победы. Гостевые приключения «сталеваров» начались в Балашихе, где они уступили «Авангарду» (2:4).

Одну из редких побед на чужом льду «Магнитка» зацепила во встрече с «Витязем» (3:5), после которой уступила «Ак Барсу» (3:4 ОТ) и минскому «Динамо» (0:1). Еще одна порция очков дошла до команды Ильи Воробьева в матче с «Салаватом» (4:3 ОТ).

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Последний поединок серии на выезде прошел в Казахстане. Там «лисы» не справились с «Барысом» (2:3). Вернувшись домой, «Металлург» Мг припечатал «Локомотив» (3:1).

«Барыс»

Хоккейный клуб из Нур-Султана провел 46 поединков, в которых взял 46 очков. В Восточной таблице он замыкает первую восьмерку и обходит девятый «Амур» на 1 балл.

Последний выездной матч «Барыс» скатал 25 декабря. В тот день он сгонял в Челябинск, где неудачно сыграл с «Трактором» (2:4). После этого «барсам» посчастливилось задержаться дома на четыре встречи.

На своем льду подопечные Юрия Михайлиса завоевали три победы. Первую банда из Нур-Султана оформила в поединке с «Автомобилистом», перебив екатеринбургских гостей по буллитам (2:3 Б).

В последнем матче 2021-го «Барыс» не справился с «Салаватом Юлаевым» (1:2). В начале января команде Михайлиса удалось обыграть «Динамо» Рига (7:1) и «Металлург» Мг (3:2).

Коэффициенты

Поставить на «Металлург» Мг в этой игре можно за 1.49, ничья оценивается букмекерами в 5.10, а победа «Барыса» — в 5.30.

Прогноз

В прошлой их очной встрече парни из Нур-Султана добыли победу и показали неплохую результативность. Да и в целом команда Михайлиса находится в приличной форме , благодаря чему она сможет катнуть еще один бодрый матч против «Магнитки».

Ставка

На чужой территории клуб из Казахстана поборется за жизненно важные очки. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 2.21.