В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Балашиха» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Команда из Балашихи заработала 48 очков в 40 матчах регулярки. Этих цифр ей хватает для того, чтобы замыкать пятерку лидеров в зачете Востока. Но шестую «Сибирь» «ястребы» опережают лишь по дополнительным показателям.

В этом месяце «Авангард» успел скатать шесть поединков, в трех из которых он отдал очки конкурентам. В одном из провальных матчей омский клуб потерпел поражение от «Ак Барса» в рамках «Мировых игр» (1:3).

После неудачного визита в ОАЭ парни Боба Хартли вернулись в Балашиху, где разбили «Динамо» Рига (4:1). Далее в гостях «ястребы» слились «Локо» (2:3), обыграли «Северсталь» (3:2) и оказались слабее «Магнитки» (2:3).

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Последнюю встречу «Авангард» сыграл в статусе хозяев. Публика в Балашихе увидела неуступчивую зарубу с «Торпедо», из которой омичи вышли победителями в овертайме (3:2 ОТ).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы провели 40 поединков и затащили 63 очка. На сегодня «сталевары» являются единоличными лидерами Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на 4 пункта.

Последний гостевой матч «Металлург» Мг провел 2 декабря. На чужом льду «лисы» одержали верх над «Торпедо» (3:1), после чего задержались на пять встреч в Магнитогорске.

На своей территории подопечные Ильи Воробьева выдали три победы. Вот только стартовала домашняя серия с неприятностей. В игре 6 декабря хозяева потерпели поражение от «Спартака» (2:3).

Позже «Металлург» Мг вынес «Куньлунь» (6:4), крупно слился СКА (1:5) и разделался с «Авангардом» (3:2). После паузы на Евротур команда Воробьева отпраздновала победу над «Северсталью» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

Поймать победу «Авангарда» можно за 2.30, ничья оценивается букмекерами в 4.04, а победа «Металлурга» Мг — в 2.66.

Прогноз

В четырех очных матчах из пяти предыдущих в Балашихе в 2021 году «Магнитка» проиграла. Однако тогда ей не всегда везло попасть на слабенькую команду Боба Хартли.

Сегодня же ситуация немного другая. «Ястребы» выглядят средне, а «Металлург» Мг уверенно держит лидерство на Востоке . Да и после непредсказуемых результатов в недавних матчах перед Евротуром «Авангард» не может считаться бесспорным фаворитом.

Ставка

В Балашихе подопечные Ильи Воробьева выдадут мощнейший хоккей, который позволит им наконец-то улучшить статистику личных встреч на территории «Авангарда». Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 3.40.