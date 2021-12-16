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    «Анахайм» и «Сиэтл» повторят голевое рубилово?

    «Анахайм» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Сиэтл»
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    Рикард Ракелль
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Хонда Центре» 16 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анахайм»

    В 30 матчах калифорнийская команда организовала себе 37 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она поднялась на первое место, опередив «Калгари» на 1 балл.

    В начале декабря «Анахайм» оформил две победы в Калифорнии. В «Стейплс Центре» «Дакс» перебили «Лос-Анджелес» по буллитам (5:4 Б), а у себя на льду — хлопнули «Вегас» (6:5).

    Первое поражение в этом месяце свалилось на «уточек» 4-го числа, когда дома парни Далласа Экинса не справились с «Калгари» (3:4 Б). Еще одну неудачу «кряквы» пережили в игре с «Вашингтоном» в столице (3:4 Б).

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    Продолжилась гостевая серия «Анахайма» победами над «Баффало» (2:0) и «Коламбусом» (2:1 Б), после которых «Дакс» слились «Питтсбургу» (0:1). В последней встрече банда Экинса обыграла «Сент-Луис» (3:2 ОТ).

    «Сиэтл»

    Команда из штата Вашингтон скатала 28 матчей, в которых смогла отвоевать у остальных 23 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она пока никуда не может сдвинуться с последнего места.

    В начале декабря «Сиэтл» сгонял в Мичиган, где устроил результативное месиво с «Детройтом». В зарубе на «Литл Сизарс Арене» «Кракен» был разбит в споре буллитов (3:4 Б).

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    • После игры с «Ред Уингз» команду Дэйва Хэкстола ждала 4-матчевая домашняя серия. На «Клаймат Пледж Арене» «Кракен» подарил своим фанатом всего одну победу — над «Эдмонтоном» (4:3).

    В следующих домашних встречах «Сиэтл» уступил «Питтсбургу» (1:6), «Виннипегу» (0:3) и «Коламбусу» (4:5 ОТ). На недавний матч «Кракен» отправился в Калифорнию. Там он оформил победу над «Сан-Хосе» (3:1).

    Коэффициенты

    Победа «Анахайма» в игре в «Хонда Центре» оценивается букмекерами в 2.10, на ничью дается коэффициент 4.58, а на победу «Сиэтла» — 3.01.

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    Прогноз

    В прошлой игре эти команды устроили гулянку на «Клаймат Пледж Арене», которая закончилась 11 заброшенными шайбами.

    «Анахайм» на данном этапе сезона поражает своими результатами, ну а «Кракен» часто выдает «верховые» матчи из-за печальной обороны (99 пропущенных в 28 встречах).

    Ставка

    От матча двух интересных команд будем ждать зрелища с голами в обе стороны. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 2.06.

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    «Анахайм» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» и «Сиэтл» повторят голевое рубилово?
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