ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис»Не думай о севильцах свысока. «Зенит» сыграет с одним из лидеров Ла лиги Жеребьевка Лиги чемпионовПовторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн Пауло ДибалаВспоминая старую школу. Топ талантов, которых Европе подарил «Палермо»
  • 17:20
    • «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, «МЮ» встретится с «Атлетико», а «Ливерпуль» — с «Интером»
  • 15:26
    • «Зенит» сыграет с «Бетисом» в плей-офф ЛЕ, «Барселона» встретится с «Наполи», а «Боруссия» Д — с «Рейнджерс»
  • 19:59
    • Косторная пропустит чемпионат России, где разыграют путёвки на Олимпиаду
  • 18:08
    • Названы стартовые составы на матч «Сочи» — «Спартак»
  • 18:00
    • Семак прокомментировал попадание «Зенита» на «Бетис»
  • 17:40
    • «Брат, расскажи, как победить "Бетис"?» — «Зенит» спросил совет у Хави
  • 16:30
    • «Марсель» сыграет с «Карабахом», а «Селтик» встретится с «Буде-Глимт» в плей-офф Лиги конференций
    Все новости спорта

    «Миннесота» не уступит дома «Каролине»?

    «Миннесота» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.55) на хоккейный матч НХЛ 15 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джаред Сперджен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 15 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 15 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Миннесота — Каролина

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Миннесота»

    В 28 играх регулярки банда из Сент-Пола смогла заработать 39 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она уверенно лидирует с отрывом от соседей снизу в 4 балла.

    С 25 ноября по 10 декабря «Миннесота» выдала серию из восьми побед, стартовавшую с поединка против «Нью-Джерси» в Ньюарке (2:3 Б). После игры с «Девилз» команду ждала цепочка домашних матчей.

    В «Эксел Энерджи Центре» банда Дина Эвансона разделалась с «Виннипегом» (7:1), «Тампой» (4:2), «Аризоной» (5:2), «Нью-Джерси» (5:2) и «Торонто» (4:3 Б).

    Все прогнозы на НХЛ

    Закончилась же беспроигрышная полоса «дикарей» в гостях, где они раздавили «Эдмонтон» (4:1) и «Сан-Хосе» (5:2). В парочке свежих матчей «Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу» (1:2) и «Вегасу» (4:6).

    «Каролина»

    После 27 матчей на счету команды из Северной Каролины 39 очков. С такой статистикой она занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая по дополнительным показателям «Рейнджерс».

    Пару недель назад «Каролину» придавила небольшая серия поражений, продлившаяся в течение трех игровых дней. Однако после неприятной полосы «Кейнс» бахнули четыре победы.

  • НХЛ. «Нэшвилл» одолел «Рейнджерс», «Колорадо» выиграл у «Флориды»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 декабря
  • Сегодня

    • Очередная сильная линия команды Рода Бриндамора стартовала с разгрома «Баффало» (6:2), после чего «Харрикейнз» отправились погостить в Канаду.

    На территории северных соседей «Каролина» прибила «Виннипег» (4:2), «Калгари» (2:1 ОТ) и «Эдмонтон» (3:1). В последнем матче в Канаде подопечные Бриндамора пострадали от «Ванкувера» (1:2).

    Коэффициенты

    На «Миннесоту» и «Каролину» в этой встрече можно поставить с одинаковым коэффициентом — 2.51. На ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.36.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Последние матчи в Сент-Поле «Миннесота» провела сильно. Шесть поединков она затащила, забросив по 4+ шайбы в пяти встречах.

    Дома команда Эвансона играет мощно, у «Каролины» явно будут проблемы, с которыми она не справится.

    Ставка

    От матча в «Эксел Энерджи Центре» ждем высокой результативности и топового перформанса хозяев. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тулуза — Родез
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.17
  • Прогноз на матч Кадис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дьяченко — ван Эйтванк
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Звонарева — Вихлянцева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Корпач — Грачева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венеция — Тернана
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Удинезе — Кротоне
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» не уступит дома «Каролине»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры