В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 15 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 28 играх регулярки банда из Сент-Пола смогла заработать 39 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она уверенно лидирует с отрывом от соседей снизу в 4 балла.

С 25 ноября по 10 декабря «Миннесота» выдала серию из восьми побед, стартовавшую с поединка против «Нью-Джерси» в Ньюарке (2:3 Б). После игры с «Девилз» команду ждала цепочка домашних матчей.

В «Эксел Энерджи Центре» банда Дина Эвансона разделалась с «Виннипегом» (7:1), «Тампой» (4:2), «Аризоной» (5:2), «Нью-Джерси» (5:2) и «Торонто» (4:3 Б).

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Закончилась же беспроигрышная полоса «дикарей» в гостях, где они раздавили «Эдмонтон» (4:1) и «Сан-Хосе» (5:2). В парочке свежих матчей «Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу» (1:2) и «Вегасу» (4:6).

«Каролина»

После 27 матчей на счету команды из Северной Каролины 39 очков. С такой статистикой она занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая по дополнительным показателям «Рейнджерс».

Пару недель назад «Каролину» придавила небольшая серия поражений, продлившаяся в течение трех игровых дней. Однако после неприятной полосы «Кейнс» бахнули четыре победы.

Очередная сильная линия команды Рода Бриндамора стартовала с разгрома «Баффало» (6:2), после чего «Харрикейнз» отправились погостить в Канаду.

На территории северных соседей «Каролина» прибила «Виннипег» (4:2), «Калгари» (2:1 ОТ) и «Эдмонтон» (3:1). В последнем матче в Канаде подопечные Бриндамора пострадали от «Ванкувера» (1:2).

Коэффициенты

На «Миннесоту» и «Каролину» в этой встрече можно поставить с одинаковым коэффициентом — 2.51. На ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.36.

Прогноз

Последние матчи в Сент-Поле «Миннесота» провела сильно. Шесть поединков она затащила, забросив по 4+ шайбы в пяти встречах .

Дома команда Эвансона играет мощно, у «Каролины» явно будут проблемы, с которыми она не справится.

Ставка

От матча в «Эксел Энерджи Центре» ждем высокой результативности и топового перформанса хозяев. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.55.