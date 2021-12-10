В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Металлург» 10 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорцы имеют в своей копилке 59 баллов, оформленных в 37 матчах чемпионата. На Востоке «лисы» лидируют с отрывом от второго «Трактора» на 2 очка.

Самая продолжительная серия побед «Металлурга» Мг за последнее время — 3 матча. Она была оформлена в 20-х числах прошлого месяца. Тогда «Магнитка» прибила «Авто» (3:0), «Динамо» Минск (5:4 Б) и «Куньлунь» (5:1).

После встречи с «Ред Стар» «Металлург» Мг продолжил играть криво. В дальнейших матчах подопечные Ильи Воробьева дважды победили и столько же раз отдали очки другим.

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В этих поединках «Магнитка» проиграла ЦСКА (4:6), разделалась с «Торпедо» (3:1), неожиданно слилась «Спартаку» дома (2:3) и в родных стенах припечатала «Куньлунь» (6:4).

СКА

Питерцы провели 37 поединков и захватили 51 очко. Сейчас команда снова поднялась на четвертое место в Западной конференции, подвинув «Северсталь» по дополнительным показателям.

Крупная победа над «Нефтехимиком» 23 ноября (8:2) помогла СКА вернуть уверенность в своих силах после 6-матчевой серии поражений.

Отпраздновав разгром в Нижнекамске, команда Валерия Брагина отправилась в Казань, где зацепила очки в зарубе с «Ак Барсом» (4:3 ОТ). А затем была домашняя осечка в противостоянии с «Северсталью» (1:3).

В декабре СКА успел провести четыре встречи. Во всех матчах «армейцы» выиграли в основное время. Их соперниками были «Динамо» Минск (2:1), «Йокерит» (3:1), «Автомобилист» (1:0) и «Трактор» (4:1).

Коэффициенты

На «Металлург» Мг букмекеры предлагают поставить за 2.29, а на СКА — за 2.65. На ничейный исход можно грузануть за 4.10.

Прогноз

В ближайшем будущем лидерству магнитогорской команды ничего не угрожает, в то время как питерцам нужно набирать очки в каждом следующем поединке. Парни Брагина будут более мотивированными и за счет этого смогут выбить 2 балла.

Ставка

Ожидаем равной игры двух топов КХЛ со счастливым исходом для «армейцев». Наши прогноз и ставка — СКА победит в матче за 2.04.