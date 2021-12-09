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    В «Пруденшал Центре» «Филадельфия» сможет обыграть «Нью-Джерси»?

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
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    Патрик Браун
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 9 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    Ребята из Джерси провели 23 встречи, в которых заработали 23 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона они находятся на шестом месте с отставанием от плей-офф на 6 пунктов.

    В заключительном матче ноября календарь НХЛ свел «Нью-Джерси» с «Филадельфией». В поединке при поддержке 13 тыс. болельщиков «Девилз» отпраздновали крупную победу (5:2).

    В зимней части сезона подопечные Линди Раффа успели провести четыре встречи, но ни в одной не сумели выиграть. Сыпаться «Девс» начали в домашнем матче против «Сан-Хосе» (2:5).

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    Еще одно крупное поражение «Нью-Джерси» ждало в игре с «Миннесотой» (2:5), после чего в Канаде «Девилз» были раздавлены «Виннипегом» (4:8). В последнем матче «Джерси» уступил «Оттаве» (2:3 Б).

    «Филадельфия»

    Филадельфийский клуб за 23 игры набрал всего 20 баллов, из-за чего застрял на седьмом месте Столичного дивизиона с 9-очковым разрывом между ближайшим конкурентом из плей-офф зоны.

    С 19 ноября по 6 декабря «Филадельфия» пережила восемь подряд поражений, после чего команда отправила в отставку Алена Виньо и назначила Майка Йео на пост главного тренера.

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    • Финальный матч Виньо у руля «Флайерз» состоялся в «Веллс Фарго Центре», где его команда пережила унижение перед родными болельщиками, которое им обеспечила «Тампа-Бэй» (1:7).

    Спустя сутки «Филадельфия» с Майком Йео дома принимала «Колорадо». Однако красивый дебют нового специалиста также накрылся из-за поражения (5:7).

    Коэффициенты

    Победа «Нью-Джерси» на своем льду оценивается в 2.30, а на победу «Филадельфии» букмекеры дают коэффициент 2.67. Ничейный исход можно поймать за 4.62.

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    Прогноз

    С новым менеджером «Филадельфия» провела неплохую игру, но даже пяти голов не хватило, чтобы хлопнуть «Колорадо». Со страдающим «Нью-Джерси» «Флайерз» сыграют иначе. Они сделают все, чтобы порадовать нового наставника такой же результативностью, не упустив при этом очки.

    Ставка

    «Джерси» на своем льду не справится с уставшим от поражений клубом из Пенсильвании. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит с форой 0 за 2.04.

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    «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на хоккей. В «Пруденшал Центре» «Филадельфия» сможет обыграть «Нью-Джерси»?
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