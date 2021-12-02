ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» рискует получить наказание за свои сделки«Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет Ральф РангникСпаситель с репутацией. «МЮ» нашел нового тренера в «Локомотиве» ОскарБольшой куш. Пять футболистов, которые променяли карьеру на деньги
  • 06:51
    • «Аталанта» продлила контракт с главным тренером
  • 23:32
    • Россиянин Иосифов отличился в дебютном матче за «Вильярреал»
  • 22:54
    • Карпин поговорил с футболистами сборной про психологию
    Все новости спорта

    «Локомотив» не станет проблемой для ЦСКА в Москве

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.27) на хоккейный матч КХЛ 2 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Слепышев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •

    Коэффициенты на матч ЦСКА — Локомотив

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    Сыграв в 35 матчах, столичный клуб взял 48 баллов. В Западной конференции «армейцы» сейчас вторые. Они имеют столько же очков, сколько и «Йокерит», но при этом «шуты» провели на одну встречу меньше.

    В поединке среды, 17 ноября, ЦСКА зарубился с «Динамо» в московском дерби, в котором потерпел поражение при родных фанатах в буллитной зарубе (2:3 Б).

    На встрече с динамовцами прекратилась 4-матчевая серия «армейцев» без поражений. После упомянутой игры подопечные Сергея Федорова прихлопнули «Динамо» Минск (6:3) и СКА (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Очередную потерю ЦСКА позволил себе в Череповце, где слился «Северстали» (0:3). В дальнейших встречах красно-синие были сильнее «Йокерита» (3:2 ОТ), «Динамо» Рига (3:2) и «Магнитки» (6:4).

    «Локомотив»

    Ярославцы занимают шестое место в таблице Запада. В 35 поединках они отвоевали 42 балла, а ближайшего соседа снизу сумели обойти на 3 пункта.

    Вторая половина прошлого месяца стартовала для «Локомотива» с выездной серии, в которой «железнодорожники» выиграли трижды в четырех встречах.

    На чужом льду «Локо» снес «Динамо» Минск (7:3), СКА (3:1) и «Сочи» (3:1). Единственную осечку команда Игоря Никитина допустила в поединке с «Нефтехимиком» (0:1).

    Вернувшись на родину, «Локомотив» победил «Йокерит» (2:1 ОТ) и проиграл «Трактору» (1:2 ОТ). А в очередных встречах за пределами Ярославля парни Никитина получили ответку от «Йокерита» (0:2) и прихлопнули «Спартак» (2:1 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 2.27, а победа «Локо» — в 2.82. Ничью букмекеры предлагают поймать за 3.84.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Последние убедительные результаты московской команды позволили ей втиснуться в борьбу за первое место на Западе. Поэтому сейчас для «армейцев» важен каждый набранный балл.

    Для «Локо», решающего свои турнирные задачи, также очки лишними не бывают, однако на данном этапе сезона коллектив Сергея Федорова просто сильнее ярославцев. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.22
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Интер — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Болонья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Страсбург — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кордова — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Метц — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Брест — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уотфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» не станет проблемой для ЦСКА в Москве
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры