В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Сыграв в 35 матчах, столичный клуб взял 48 баллов. В Западной конференции «армейцы» сейчас вторые. Они имеют столько же очков, сколько и «Йокерит», но при этом «шуты» провели на одну встречу меньше.

В поединке среды, 17 ноября, ЦСКА зарубился с «Динамо» в московском дерби, в котором потерпел поражение при родных фанатах в буллитной зарубе (2:3 Б).

На встрече с динамовцами прекратилась 4-матчевая серия «армейцев» без поражений. После упомянутой игры подопечные Сергея Федорова прихлопнули «Динамо» Минск (6:3) и СКА (3:1).

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Очередную потерю ЦСКА позволил себе в Череповце, где слился «Северстали» (0:3). В дальнейших встречах красно-синие были сильнее «Йокерита» (3:2 ОТ), «Динамо» Рига (3:2) и «Магнитки» (6:4).

«Локомотив»

Ярославцы занимают шестое место в таблице Запада. В 35 поединках они отвоевали 42 балла, а ближайшего соседа снизу сумели обойти на 3 пункта.

Вторая половина прошлого месяца стартовала для «Локомотива» с выездной серии, в которой «железнодорожники» выиграли трижды в четырех встречах.

На чужом льду «Локо» снес «Динамо» Минск (7:3), СКА (3:1) и «Сочи» (3:1). Единственную осечку команда Игоря Никитина допустила в поединке с «Нефтехимиком» (0:1).

Вернувшись на родину, «Локомотив» победил «Йокерит» (2:1 ОТ) и проиграл «Трактору» (1:2 ОТ). А в очередных встречах за пределами Ярославля парни Никитина получили ответку от «Йокерита» (0:2) и прихлопнули «Спартак» (2:1 Б).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 2.27, а победа «Локо» — в 2.82. Ничью букмекеры предлагают поймать за 3.84.

Последние убедительные результаты московской команды позволили ей втиснуться в борьбу за первое место на Западе. Поэтому сейчас для «армейцев» важен каждый набранный балл .

Для «Локо», решающего свои турнирные задачи, также очки лишними не бывают, однако на данном этапе сезона коллектив Сергея Федорова просто сильнее ярославцев. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.27.