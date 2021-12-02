Коэффициенты на матч ЦСКА — Локомотив
ЦСКА
Сыграв в 35 матчах, столичный клуб взял 48 баллов. В Западной конференции «армейцы» сейчас вторые. Они имеют столько же очков, сколько и «Йокерит», но при этом «шуты» провели на одну встречу меньше.
В поединке среды, 17 ноября, ЦСКА зарубился с «Динамо» в московском дерби, в котором потерпел поражение при родных фанатах в буллитной зарубе (2:3 Б).
На встрече с динамовцами прекратилась 4-матчевая серия «армейцев» без поражений. После упомянутой игры подопечные Сергея Федорова прихлопнули «Динамо» Минск (6:3) и СКА (3:1).
Очередную потерю ЦСКА позволил себе в Череповце, где слился «Северстали» (0:3). В дальнейших встречах красно-синие были сильнее «Йокерита» (3:2 ОТ), «Динамо» Рига (3:2) и «Магнитки» (6:4).
«Локомотив»
Ярославцы занимают шестое место в таблице Запада. В 35 поединках они отвоевали 42 балла, а ближайшего соседа снизу сумели обойти на 3 пункта.
Вторая половина прошлого месяца стартовала для «Локомотива» с выездной серии, в которой «железнодорожники» выиграли трижды в четырех встречах.
На чужом льду «Локо» снес «Динамо» Минск (7:3), СКА (3:1) и «Сочи» (3:1). Единственную осечку команда Игоря Никитина допустила в поединке с «Нефтехимиком» (0:1).
Вернувшись на родину, «Локомотив» победил «Йокерит» (2:1 ОТ) и проиграл «Трактору» (1:2 ОТ). А в очередных встречах за пределами Ярославля парни Никитина получили ответку от «Йокерита» (0:2) и прихлопнули «Спартак» (2:1 Б).
Прогноз и ставка
Победа ЦСКА оценивается в 2.27, а победа «Локо» — в 2.82. Ничью букмекеры предлагают поймать за 3.84.
Последние убедительные результаты московской команды позволили ей втиснуться в борьбу за первое место на Западе. Поэтому сейчас
Для «Локо», решающего свои турнирные задачи, также очки лишними не бывают, однако на данном этапе сезона коллектив Сергея Федорова просто сильнее ярославцев. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.27.