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    Справится ли «Колорадо» с «Анахаймом» при поддержке родных болельщиков?

    «Колорадо» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч НХЛ 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Анахайм»
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    «Колорадо» в матче с «Оттавой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Болл Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Колорадо»

    Хоккейный клуб из Денвера имеет 19 баллов, которые ему удалось отвоевать в 15 матчах. На данный момент он засел на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    В начале этого месяца «Колорадо» дважды встретился с «Коламбусом». Оба поединка «Эвс» сдали «Блю Джекетс». Сперва они проиграли на «Болл Арене» (4:5 ОТ), а затем — остались ни с чем в Огайо (2:4).

    Но после неудачной битвы с «Коламбусом» подопечные Джареда Беднара выдали солидную серию из пяти побед. Каждый этот матч с участием «Эвеланш» пробивал суммарный тотал в 6 голов.

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    На своем льду «Колорадо» уничтожил «Ванкувер» (7:1) и «Сан-Хосе» (6:2), после чего он еще раз прибил «Кэнакс», но только на их территории (4:2). Позже «Эвс» разделались с «Сиэтлом» (7:3) и «Оттавой» (7:5).

    «Анахайм»

    Калифорнийская команда поучаствовала в 19 матчах и сумела накопить в них 23 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «кряквы» занимают третью позицию.

    С конца прошлого месяца и до 17 ноября включительно «Анахайм» ни разу не слился. Беспроигрышная серия «уточек» дошла до восьми поединков. А стартовала она с дуэли против «Монреаля» (4:2).

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    • Затем дома парни Далласа Экинса прихлопнули «Джерси» (4:0), «Аризону» (3:1) и «Сент-Луис» (4:1). Позже на выезде «Дакс» переиграли «Ванкувер» (3:2 ОТ) и «Сиэтл» (7:4).

    Далее «Анахайм» снова разделался с «Ванкувером» (5:1), а также одолел «Вашингтон» (3:2 ОТ). В двух последних матчах «кряквы» остались без очков. Они уступили «Каролине» (1:2) и «Нэшвиллу» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Колорадо» оценивается в 1.69, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Анахайма» — 4.26.

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    К игре против «Анахайма» «Эвеланш» подходят в прекрасном настроении. В пяти последних матчах им удалось выдать крупные победы с индивидуальной результативностью в 4+ гола.

    Однако гости из Калифорнии не позволят соперникам забить так много. В поединке на «Болл Арене» встреча останется за ребятами Беднара, но без разгрома в одну калитку. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТМ 6.5 за 2.60.

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    «Колорадо» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на хоккей. Справится ли «Колорадо» с «Анахаймом» при поддержке родных болельщиков?
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