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    «Анахайм» устроит «теплый» прием «Вашингтону»

    «Анахайм» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Вашингтон»
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    Исак Лундстрем
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Хонда Центре» 17 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    Калифорнийская команда провела в регулярном первенстве 16 матчей, в которых урвала себе 21 очко. В зачете Тихоокеанского дивизиона она поднялась на вторую строчку.

    В последней встрече октября «Анахайм» в «Хонда Центре» переиграл «Монреаль» (4:2). Этим поединком «Дакс» прервали серию из шести матчей без побед.

    В ноябре «кряквы» успели выйти на лед шесть раз, при этом не уступила команда ни в одной встрече. Сперва подопечные Далласа Экинса разгромили «Нью-Джерси» (4:0).

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    Затем на своем льду «Анахайм» победил «Аризону» (3:1) и «Сент-Луис» (4:1). В паре гостевых матчей «Дакс» разделались с «Ванкувером» (3:2 ОТ) и «Сиэтлом» (7:4). Вернувшись в «Хонда Центр», «утки» снесли «Ванкувер» (5:1).

    «Вашингтон»

    В 15 играх чемпионата команда из округа Колумбия смогла взять 22 зачетных балла. В турнирной таблице Столичного дивизиона она закрепилась на второй позиции.

    Последний осенний месяц начался для «Вашингтона» неудачно. В трех встречах подряд «Кэпс» раздали очки соперникам. В первом таком матче столичные парни уступили «Тампе-Бэй» (2:3).

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    • Затем подопечные Питера Лавиолетта оказались слабее «Флориды» (4:5 ОТ) и «Филадельфии» (1:2). После поединка с «Флайерз» «Кэпиталз» оформили четыре победы в четырех играх.

    Сперва «Вашингтон» дома хлопнул «Баффало» (5:3). Позже в гостях команда Лавиолетта припечатала «Детройт» (2:0) и «Коламбус» (4:3). В родных стенах «Кэпс» 15 ноября разнесли «Питтсбург» (6:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Анахайма» оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Вашингтона» — 1.99.

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    По своему составу и классу «Кэпс» считаются фаворитами грядущей зарубы, однако «Дакс» сейчас реально хороши. Команда Экинса поймала кураж и стала одним из лидеров Запада.

    В поединке с «Вашингтоном» «Анахайм» просто так не отдаст победу, ее придется отвоевать в результативной битве. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.98.

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    «Анахайм» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» устроит «теплый» прием «Вашингтону»
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