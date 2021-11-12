В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Команда из Мичигана уже успела провести 14 матчей, в которых заработала 16 очков. А в таблице Атлантического дивизиона она выскочила на второе место.

На начальном этапе чемпионата «Детройт» играл с переменчивым успехом. В четырех встречах из семи «Ред Уингз» победили. А в период с 30 октября по 5 ноября они потерпели четыре подряд поражения.

Первую осечку в упомянутом отрезке красно-белые допустили в поединке с «Флоридой» (2:3 ОТ), после чего в гостях команда Джеффа Блашилла уступила «Торонто» (4:5), «Монреалю» (0:3) и «Бостону» (1:5).

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После ряда неудач «Детройту» удалось заметно прибавить и улучшишь турнирное положение. «Крылышки» успели победить «Баффало» (4:3 ОТ), «Вегас» (5:2) и «Эдмонтон» (4:2).

«Вашингтон»

Коллектив, представляющий столицу Штатов, провел 12 встреч и оформил себе 16 баллов. В общекомандном зачете Столичного дивизиона он замыкает первую тройку.

Сейчас «Вашингтон» нельзя назвать стабильной командой. В половине своих матчей «Кэпс» проиграли. При этом в гостях столичные парни оформили всего пару побед.

Последний успешный матч на чужой территории состоялся 26 октября. Тогда парни Питера Лавиолетта хлопнули «Оттаву» (7:5). После игры с «Сенс» «Вашингтон» дома уступил «Детройту» (2:3 ОТ).

Затем столичная команда хлопнула «Аризону» (2:0), а также пережила поражения от «Тампы» (2:3), «Флориды» (4:5 ОТ) и «Филадельфии» (1:2). В последней игре «Вашингтон» разобрался с «Баффало» (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Детройта» оценивается в 2.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Вашингтона» — 2.27.

В текущем сезоне «Ред Уингз» провели несколько крутейших матчей против лидеров дивизионов и даже успели хлопнуть «Кэпс» на «Кэпитал Уан Арене».

Сейчас дерзкий коллектив Блашилла не боится никого. Дома он готов выдать очередной мощный поединок. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 за 2.18.