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    Игра в «Хонда Центре» обещает быть результативной

    «Анахайм» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.84) на хоккейный матч НХЛ 3 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Нью-Джерси»
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    Трой Терри
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Хонда Центре» 3 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.00
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  • Ставка!
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    «Анахайм»

    Калифорнийские парни провели в чемпионате уже 10 матчей, в которых взяли 9 очков и оказались на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

    На старте сезона «Анахайм» выдал крупную победу над «Виннипегом» (4:1), а после поражения от «Миннесоты» (1:2) успел прихлопнуть «Калгари» (2:3 ОТ).

    А вот после матча с «Флеймз» подопечные Далласа Экинса потерпели шесть поражений кряду. Началась грустная полоса «Дакс» с гостевой серии против «Эдмонтона» (5:6), «Виннипега» (1:5) и «Миннесоты» (3:4 ОТ).

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    Затем в «Хонда Центре» «кряквы» успели проиграть «Кэнакс» (3:4) и «Баффало» (3:4 ОТ), после чего они слились и «Вегасу» (3:4 ОТ). В своем последнем матче «Анахайм» разделался с «Монреалем» (4:2).

    «Нью-Джерси»

    Ребята из Ньюарка сыграли в семи поединках, в которых захватили 9 очков. В турнирной таблице Восточной конференции эта команда занимает девятую позицию.

    Шесть матчей из семи «Нью-Джерси» провел дома. В трех поединках в «Пруденшал Центре» «Девс» победили. В дебюте сезона они обыграли «Чикаго» (4:3 ОТ) и «Сиэтл» (4:2).

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  • 27/10/2021

    • А первое поражение в регулярке подопечные Линди Раффа пережили в зарубе с «Вашингтоном» (4:1). Затем в Ньюарке «Девилз» хлопнули «Баффало» (2:1 ОТ) и уступили «Калгари» (3:5).

    Позже «Нью-Джерси» сыграл с «Питтсбургом» в Пенсильвании, где оформил победу (4:2). В последней встрече «Девилз» оказались слабее «Коламбуса» (3:4 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Анахайма» оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Нью-Джерси» — 2.67.

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    Во встрече середняков новой регулярки сойдутся клубы, которые прилично забивают, но и пропускают тоже многовато.

    Обычно в таких играх именно плохая оборона и равные показатели в нападении решают общий исход в пользу «верхового» результата. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.84.

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    «Анахайм» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на хоккей. Игра в «Хонда Центре» обещает быть результативной
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