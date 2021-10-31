В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Энтерпрайзе» 31 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Команда из Миссури в шести поединках нового сезона смогла взять 10 очков, благодаря чему она занимает вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Начало сезона «Сент-Луис» провел достойно. «Блюз» удалось оформить пять побед кряду в основное время, забивая в каждой встрече минимум 3 гола.

Стартовал бодрый отрезок «музыкантов» с выездных матчей. Подопечные Крейга Беруби одержали верх над «Колорадо» (5:3), «Аризоной» (7:4) и «Вегасом» (3:1).

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Переехав в родные стены, «Сент-Луис» дважды встретился с «Лос-Анджелесом» и оба раза обыграл «Кингз» (7:3, 3:0). А первую осечку «ноты» допустили в матче с «Колорадо» (3:4).

«Чикаго»

Ребята из Иллинойса провели в регулярке 8 игр, но накопить смогли всего 2 очка, из-за чего застряли на 15-й строчке в общекомандном зачете Запада.

В новом сезоне «Чикаго» еще ни разу не порадовал победой своих фанатов. Уже в первом матче, прошедшем на «Болл Арене», «Блэкхокс» уступили «Колорадо» (2:4).

Еще в паре поединков на чужой территории подопечные Джереми Коллитона не смогли справиться с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) и были разгромлены «Питтсбургом» (2:5).

В четырех матчах у себя дома «Чикаго» проиграл «Айлендерс» (1:4), «Ванкуверу» (1:4), «Детройту» (3:6) и «Торонто» (2:3 ОТ). А еще в одном поединке «Би-Хокс» слились «Каролине» (3:6).

Прогноз и ставка

Победа «Сент-Луиса» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Чикаго» — 3.20.

Пока парни из Миссури тащат себя к лидерству на Западе, «Чикаго» демонстрирует печальные результаты не только в плане набора очков, но и в игре в обороне.

«Блэкхокс» мало забивают и пропускают пачками, поэтому в гостях против такой команды Беруби им надеяться не на что. Наши прогноз и ставка — победа «Сент-Луиса» с форой -1 за 2.02.