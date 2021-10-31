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    Дома «Сент-Луис» спокойно обыграет «Чикаго»?

    «Сент-Луис» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Чикаго»
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    Роберт Томас
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Энтерпрайзе» 31 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Октября 2021 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Чикаго Чикаго
  • НХЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Сент-Луис»

    Команда из Миссури в шести поединках нового сезона смогла взять 10 очков, благодаря чему она занимает вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции.

    Начало сезона «Сент-Луис» провел достойно. «Блюз» удалось оформить пять побед кряду в основное время, забивая в каждой встрече минимум 3 гола.

    Стартовал бодрый отрезок «музыкантов» с выездных матчей. Подопечные Крейга Беруби одержали верх над «Колорадо» (5:3), «Аризоной» (7:4) и «Вегасом» (3:1).

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    Переехав в родные стены, «Сент-Луис» дважды встретился с «Лос-Анджелесом» и оба раза обыграл «Кингз» (7:3, 3:0). А первую осечку «ноты» допустили в матче с «Колорадо» (3:4).

    «Чикаго»

    Ребята из Иллинойса провели в регулярке 8 игр, но накопить смогли всего 2 очка, из-за чего застряли на 15-й строчке в общекомандном зачете Запада.

    В новом сезоне «Чикаго» еще ни разу не порадовал победой своих фанатов. Уже в первом матче, прошедшем на «Болл Арене», «Блэкхокс» уступили «Колорадо» (2:4).

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    • Еще в паре поединков на чужой территории подопечные Джереми Коллитона не смогли справиться с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) и были разгромлены «Питтсбургом» (2:5).

    В четырех матчах у себя дома «Чикаго» проиграл «Айлендерс» (1:4), «Ванкуверу» (1:4), «Детройту» (3:6) и «Торонто» (2:3 ОТ). А еще в одном поединке «Би-Хокс» слились «Каролине» (3:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Чикаго» — 3.20.

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    Пока парни из Миссури тащат себя к лидерству на Западе, «Чикаго» демонстрирует печальные результаты не только в плане набора очков, но и в игре в обороне.

    «Блэкхокс» мало забивают и пропускают пачками, поэтому в гостях против такой команды Беруби им надеяться не на что. Наши прогноз и ставка — победа «Сент-Луиса» с форой -1 за 2.02.

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    «Сент-Луис» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на хоккей. Дома «Сент-Луис» спокойно обыграет «Чикаго»?
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