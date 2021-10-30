В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Хоккеисты с Манхэттена после семи матчей имеют в своей копилке 9 баллов, что делает команду шестой в турнирном зачете Восточной конференции.

Начало сезона «Рейнджерс» смазали, пережив две потери очков в «Мэдисон Сквер Гарден». В неудачных встречах «синерубашечники» слились «Вашингтону» (1:5) и «Далласу» (2:3 ОТ).

После этих игр подопечные Жерара Галлана выдали серию из четырех матчей без поражений на выезде, которая стартовала со встречи с «Монреалем» (3:1).

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Затем «Рейнджерс» взяли верх над «Торонто» (2:1 ОТ), «Нэшвиллом» (3:1) и «Оттавой» (3:2). А в последней игре команда из Нью-Йорка была разгромлена «Калгари» (1:5).

«Коламбус»

Представители Огайо приняли участие в шести играх, в которых взяли 8 баллов. В таблице Востока они расположились на седьмой строчке.

В отличие от «рейнджеров», «Коламбус» хорошо дебютировал в сезоне, оформив победы в родных стенах над «Аризоной» (8:2) и «Сиэтлом» (2:1 ОТ).

А вот после игры с «Кракеном» ребята Брэда Ларсена потерпели разгромное поражение от «Детройта» (1:4). Но зато в следующем матче была победа над «Айлендерс» (3:2 ОТ).

Еще в одном поединке на «Нэшнуайд Арене» «Коламбус» получил сполна от «Каролины» (1:5), после чего отыгрался на «Далласе» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Коламбуса» — 2.81.

В Нью-Йорке местная публика увидит матч соседей по таблице Восточной конференции. Соперников отделяет всего 1 пункт, поэтому заруба будет жаркой.

В родных стенах команда Галлана еще не побеждала в новой регулярке, а «Коламбус» в своем единственном гостевом поединке был разбит «Детройтом» (1:4).

От очной встречи можно ждать результативной игры, в которой «синерубашечники» окажутся сильнее. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 3.5 за 2.39.