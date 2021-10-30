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    В «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» возьмут 2 балла?

    «Рейнджерс» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч НХЛ 30 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Коламбус»
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    Кевин Руни
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена после семи матчей имеют в своей копилке 9 баллов, что делает команду шестой в турнирном зачете Восточной конференции.

    Начало сезона «Рейнджерс» смазали, пережив две потери очков в «Мэдисон Сквер Гарден». В неудачных встречах «синерубашечники» слились «Вашингтону» (1:5) и «Далласу» (2:3 ОТ).

    После этих игр подопечные Жерара Галлана выдали серию из четырех матчей без поражений на выезде, которая стартовала со встречи с «Монреалем» (3:1).

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    Затем «Рейнджерс» взяли верх над «Торонто» (2:1 ОТ), «Нэшвиллом» (3:1) и «Оттавой» (3:2). А в последней игре команда из Нью-Йорка была разгромлена «Калгари» (1:5).

    «Коламбус»

    Представители Огайо приняли участие в шести играх, в которых взяли 8 баллов. В таблице Востока они расположились на седьмой строчке.

    В отличие от «рейнджеров», «Коламбус» хорошо дебютировал в сезоне, оформив победы в родных стенах над «Аризоной» (8:2) и «Сиэтлом» (2:1 ОТ).

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    • А вот после игры с «Кракеном» ребята Брэда Ларсена потерпели разгромное поражение от «Детройта» (1:4). Но зато в следующем матче была победа над «Айлендерс» (3:2 ОТ).

    Еще в одном поединке на «Нэшнуайд Арене» «Коламбус» получил сполна от «Каролины» (1:5), после чего отыгрался на «Далласе» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Коламбуса» — 2.81.

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    В Нью-Йорке местная публика увидит матч соседей по таблице Восточной конференции. Соперников отделяет всего 1 пункт, поэтому заруба будет жаркой.

    В родных стенах команда Галлана еще не побеждала в новой регулярке, а «Коламбус» в своем единственном гостевом поединке был разбит «Детройтом» (1:4).

    От очной встречи можно ждать результативной игры, в которой «синерубашечники» окажутся сильнее. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 3.5 за 2.39.

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    «Рейнджерс» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на хоккей. В «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» возьмут 2 балла?
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