ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинС Хайкиным и Лантратовым, но без Дзюбы. В каком составе Россия будет бороться за билет на ЧМ-2022? Александр ОвечкинНХЛ. Овечкин принес «Вашингтону» очередную победу, дубль Тарасенко «Интер» — «Ювентус»«Интер» прервал победную серию «Юве». Судьбу Дерби Италии решил пенальти
  • 14:37
    • Кафанов — новый главный тренер «Ростова»
  • 16:59
    • «Динамо» разгромило «Оренбург» и вышло в 1/8 финала Кубка России
  • 15:12
    • ЦСКА дожал «Амур» в серии буллитов, минское «Динамо» обыграло «Адмирал»
  • 12:45
    • Дуглас Сантос пропустит матчи «Зенита» против «Динамо» и «Ювентуса»
  • 12:26
    • СМИ: У Зидана нет желания тренировать «Манчестер Юнайтед»
  • 11:11
    • Знарок и Зубов войдут в штаб молодежной сборной России на МЧМ-2022
  • 09:34
    • Овечкин побил один из рекордов Гретцки
    Все новости спорта

    Серия побед «Эдмонтона» продлится в игре с «Филадельфией»?

    «Эдмонтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.65) на хоккейный матч НХЛ 28 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эдмонтон» в матче с «Вегасом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 28 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 28 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Эдмонтон»

    Команда из Альберты, Канада, успела принять участие в пяти встречах. Заработав в них 10 очков, она заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции.

    В начале сезона «Эдмонтон» не сдал ни одного матча конкурентам, оформив пять побед кряду. В дебютной встрече «Ойлерз» взяли верх над «Ванкувером» (3:2 Б).

    А после непростой игры против «Накс» подопечные Дэйва Типпетта разгромили «Калгари» (5:2). В следующем поединке в «Роджерс Плейс» ребята из Альберты прибили «Анахайм» (6:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    В первом выездном матче регулярки «Эдмонтон» без особых проблем разобрался с «Аризоной» (5:1). В следующей встрече на чужой территории была побед над «Вегасом» (5:3).

    «Филадельфия»

    Хоккеисты из Пенсильвании провели в новом сезоне четыре матча, в которых взяли 5 очков и расположились на 12-й строчке в рейтинге Восточной конференции.

    В дебютной игре НХЛ 2021/22 «Филадельфия» в «Веллс Фарго Центре» принимала «Ванкувер». Это противостояние дошло до буллитов, где хозяева были слабее (4:5 Б).

  • НХЛ. Овечкин принес «Вашингтону» очередную победу, дубль Тарасенко
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 октября
  • Сегодня

    • После матча с канадским соперником ребята Алена Виньо дважды выиграли в родных стенах. Своих фанатов «Флайерз» порадовали во встречах с «Сиэтлом» (6:1) и «Бостоном» (6:3).

    Четвертый поединок «Филадельфии» также посчастливилось провести дома. Противостояли «летчики» «Флориде», однако делали они это неудачно (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Филадельфии» — 2.89.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На начальном этапе сезона «Ойлерз» еще ни разу не проиграли. Кроме того, в четырех встречах из пяти они забивали минимум 5 голов.

    Находясь в такой приличной форме, хозяева должны обыгрывать «Филадельфию», потерявшую очки в двух поединках из четырех. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит + ТБ 5.5 за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Циципас — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Специя — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бабельсберг — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мюнхен 1860 — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алавес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ингольштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эдмонтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на хоккей. Серия побед «Эдмонтона» продлится в игре с «Филадельфией»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры