В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 28 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Команда из Альберты, Канада, успела принять участие в пяти встречах. Заработав в них 10 очков, она заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции.

В начале сезона «Эдмонтон» не сдал ни одного матча конкурентам, оформив пять побед кряду. В дебютной встрече «Ойлерз» взяли верх над «Ванкувером» (3:2 Б).

А после непростой игры против «Накс» подопечные Дэйва Типпетта разгромили «Калгари» (5:2). В следующем поединке в «Роджерс Плейс» ребята из Альберты прибили «Анахайм» (6:5).

Все прогнозы на НХЛ

В первом выездном матче регулярки «Эдмонтон» без особых проблем разобрался с «Аризоной» (5:1). В следующей встрече на чужой территории была побед над «Вегасом» (5:3).

«Филадельфия»

Хоккеисты из Пенсильвании провели в новом сезоне четыре матча, в которых взяли 5 очков и расположились на 12-й строчке в рейтинге Восточной конференции.

В дебютной игре НХЛ 2021/22 «Филадельфия» в «Веллс Фарго Центре» принимала «Ванкувер». Это противостояние дошло до буллитов, где хозяева были слабее (4:5 Б).

После матча с канадским соперником ребята Алена Виньо дважды выиграли в родных стенах. Своих фанатов «Флайерз» порадовали во встречах с «Сиэтлом» (6:1) и «Бостоном» (6:3).

Четвертый поединок «Филадельфии» также посчастливилось провести дома. Противостояли «летчики» «Флориде», однако делали они это неудачно (2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Филадельфии» — 2.89.

На начальном этапе сезона «Ойлерз» еще ни разу не проиграли . Кроме того, в четырех встречах из пяти они забивали минимум 5 голов.

Находясь в такой приличной форме, хозяева должны обыгрывать «Филадельфию», потерявшую очки в двух поединках из четырех. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит + ТБ 5.5 за 2.65.