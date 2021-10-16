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    Справится ли «Нью-Джерси» в родных стенах с «Чикаго»?

    «Нью-Джерси» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Чикаго»
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    Томаш Татар
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 16 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    Для хоккейного клуба из Ньюарка прошлый сезон никак не мог считаться успешным. Команда заработала всего 45 очков в 56 матчах и пролетела мимо плей-офф.

    К новому чемпионату «Нью-Джерси» подготовился с помощью пяти матчей, в четырех из которых победил. В первой игре предсезонки «Девс» оказались сильнее «Вашингтона» (5:4).

    Затем подопечные Линди Раффа у себя дома опозорили «Рейнджерс» (7:1), а на следующий день «Девилз» огорчили «Айлендерс» в Нью-Йорке (2:1 ОТ).

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    Еще одну крупную победу «Нью-Джерси» оформил в очередном поединке с «Вашингтоном» (4:1). В заключительной встрече команда Раффа слилась «Рейнджерс» (2:6).

    «Чикаго»

    Ребята из Иллинойса уже провели одну встречу в НХЛ 2021/22, в которой потерпели поражение от «Колорадо» (2:4) в Денвере и остались с нулем в статистике набранных очков.

    Что касается матчей предсезонки, то в трех поединках из шести «Чикаго» удалось победить. Но сперва «Блэкхокс» дома слились «Детройту» (3:4 Б) и «Сент-Луису» (3:6).

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    • В ответном поединке против «Блюз» подопечные Джереми Коллитона разгромили оппонентов из Миссури (5:1), а затем они припечатали «Ред Уингз» (6:4).

    В следующей товарищеской встрече «Чикаго» влетел «Миннесоте» (2:3 ОТ), а во второй игре с «дикарями» ребята Коллитона оказались сильнее (5:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Чикаго» — 2.96.

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    В первом матче нового сезона у «Чикаго» был один из труднейших оппонентов, с которым «Блэкхокс» пытались тягаться в гостях, но не справились.

    «Девилз» для парней из Иллинойса — равный соперник, с которым можно сыграть иначе, но у команды Раффа свои планы на стартовый домашний поединок. Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» за 2.19.

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    «Нью-Джерси» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на хоккей. Справится ли «Нью-Джерси» в родных стенах с «Чикаго»?
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