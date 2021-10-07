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    «Трактор» сможет прервать победную серию «Амура»?

    «Амур» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Трактор»
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    Лоуренс Пилут
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Платинум Арене» 7 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    Хабаровский клуб после 14 поединков имеет в своем резерве 11 баллов, благодаря чему команда смогла вырваться на восьмое место в таблице Восточной конференции.

    Во второй половине сентября «Амур» пережил два крупных гостевых поражения. Проиграли «тигры» «Металлургу» Мг (2:6) и СКА (1:5). А после упомянутых матчей состоялась отставка тренера.

    Теперь командой руководит Михаил Кравец, во главе с которым хабаровске парни одержали верх над «Куньлунем» (2:0), а затем уступили «Витязю» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2).

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    Вернувшись в родные стены, «Амур» провел три поединка и оформил в них победы. Разделались «тигры» с «Торпедо» (4:3 ОТ), «Динамо» Рига (3:2 Б) и «Витязем» (2:1 Б).

    «Трактор»

    Челябинцы после 14 матчей регулярного чемпионата имеют в активе 22 балла. Эти показатели делают команду второй в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 8 по 18 сентября «Трактору» удалось организовать пять побед кряду, после которых он потерпел крупное поражение в родных стенах. Уступили «танкисты» «Динамо» Минск (0:5).

    После разгрома от коллектива из Белоруссии подопечные Анвара Гатиятулина дважды выиграли. Его команда разделалась с ЦСКА (2:1) и «Автомобилистом» (2:1 Б).

    В двух других выездных встречах «Трактор» слился «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). А в паре домашних матчей челябинцы одержали верх над «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» оценивается в 3.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.03.

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    В ходе последних результатов хабаровчане неплохо прокачались турнирно, поднявшись на восьмую строчку на Востоке.

    Но «Трактору», который является одним из мощнейших представителей конференции, нет дела до успехов «тигрят». Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» за 2.03.

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    «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» сможет прервать победную серию «Амура»?
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