В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Платинум Арене» 7 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Хабаровский клуб после 14 поединков имеет в своем резерве 11 баллов, благодаря чему команда смогла вырваться на восьмое место в таблице Восточной конференции.

Во второй половине сентября «Амур» пережил два крупных гостевых поражения. Проиграли «тигры» «Металлургу» Мг (2:6) и СКА (1:5). А после упомянутых матчей состоялась отставка тренера.

Теперь командой руководит Михаил Кравец, во главе с которым хабаровске парни одержали верх над «Куньлунем» (2:0), а затем уступили «Витязю» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2).

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Вернувшись в родные стены, «Амур» провел три поединка и оформил в них победы. Разделались «тигры» с «Торпедо» (4:3 ОТ), «Динамо» Рига (3:2 Б) и «Витязем» (2:1 Б).

«Трактор»

Челябинцы после 14 матчей регулярного чемпионата имеют в активе 22 балла. Эти показатели делают команду второй в турнирной таблице Восточной конференции.

С 8 по 18 сентября «Трактору» удалось организовать пять побед кряду, после которых он потерпел крупное поражение в родных стенах. Уступили «танкисты» «Динамо» Минск (0:5).

После разгрома от коллектива из Белоруссии подопечные Анвара Гатиятулина дважды выиграли. Его команда разделалась с ЦСКА (2:1) и «Автомобилистом» (2:1 Б).

В двух других выездных встречах «Трактор» слился «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). А в паре домашних матчей челябинцы одержали верх над «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (3:2 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» оценивается в 3.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.03.

В ходе последних результатов хабаровчане неплохо прокачались турнирно, поднявшись на восьмую строчку на Востоке.