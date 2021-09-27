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    Сумеет ли «Амур» не проиграть в Минске?

    «Динамо» Минск — «Амур». Прогноз и ставка (к. 2.57) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Амур»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Минск-Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Представители Белоруссии провели девять матчей и заработали в них 9 баллов. Сейчас они занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

    Для «Динамо» Минск текущая регулярка началась с неприятного визита в Москву, где на «ВТБ Арене» «зубры» были повержены московским «Динамо» (1:4).

    Но в парочке следующих матчей подопечные Крэйга Вудкрофта оформили победы над «Северсталью» (4:1) и «Локомотивом» (4:3). В родных же стенах белорусы успели слиться «Автомобилисту» (1:2) и разбить «Ак Барс» (5:2).

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    В трех гостевых поединках «Динамо» Минск проиграло «Салавату Юлаеву» (0:1), разгромило «Трактор» (5:0) и было растоптано «Автомобилистом» (3:7). Вернувшись домой, «зубры» проиграли СКА (1:2 ОТ).

    «Амур»

    Коллектив из Хабаровска сумел завоевать всего 5 очков. Эти баллы команда получила в десяти играх. В зачете Восточной конференции она расположилась на 11-й позиции.

    Регулярку «Амур» встретил пятью поражениями. В грустной стартовой серии «тигры» проиграли «Сочи» (0:4), «Спартаку» (1:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Барысу» (2:3) и «Динамо» Москва (2:6).

    А порадовать фанатов победой хабаровчанам удалось в поединке с «Северсталью» (3:2), после которого «Амур» был разгромлен «Магниткой» (2:6) и СКА (1:5).

    Успел у «Амура» поменяться тренер. Теперь командой руководит Михаил Кравец. Под его крылом «тигры» взяли верх над «Куньлунем» (2:0) и влетели «Витязю» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу минского «Динамо» дается коэффициент 1.75, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.44, а на победу «Амура» — за 3.90.

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    «Амур» является одним из самых нестабильных клубов Восточной конференции, который в текущем сезоне завоевал всего две победы. Одну из них «тигры» оформили в гостях.

    Еще один выезд, ожидающий дальневосточную команду, будет сложным, но отобрать очки у «зубров» на их арене вполне реально. Так было в трех очных поединках из четырех предыдущих в Белоруссии. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Амура» с форой 0 за 2.57.

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    «Динамо» Минск — «Амур»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 27.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли «Амур» не проиграть в Минске?
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