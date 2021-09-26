«Ак Барс»
Казанцы в десяти поединках сезона отвоевали у соперников 13 очков, что позволяет им находиться на четвертом месте в таблице Восточной конференции.
После крупной победы над «Йокеритом» (3:0) в дебютной встрече «Ак Барс» трижды потерял баллы. Уступили зеленые «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).
А вторую победу в регулярке подопечные Дмитрия Квартальнова одержали в противостоянии с «Витязем» (2:1 ОТ). В следующем матче казанцы крупно влетели «Динамо» Минск (2:5).
После неудачного визита в Белоруссию «Ак Барс» провел еще четыре встречи и не проиграл ни разу. Хоккеисты из Татарстана прибили «Сочи» (3:2 Б, 1:0). «Витязь» (2:1) и «Адмирал» (2:1 Б).
«Спартак»
Московский клуб в десяти играх сумел заработать 12 очков. В турнирной таблице Западной конференции красно-белые сейчас замыкают пятерку лидеров.
Новый сезон «Спартак» встретил тремя домашними победами. Соперниками «гладиаторов» были «Адмирал» (4:1), «Амур» (3:2) и «Витязь» (3:2 ОТ).
Первую потерю баллов парни Бориса Миронова пережили в дуэли с «Салаватом» (1:2), после которой «Спартак» разбил «Барыс» (4:1).
В следующих матчах столичные ребята проиграли СКА (0:2) и ЦСКА (3:5), а затем победили «Динамо» Рига (3:1). Позже «Спартак» слился «Авангарду» и прижал «Нефтехимик» (3:2 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Ак Барса» оценивается в 1.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Спартака» — 4.32.
Московская команда после серии нескольких поражений в недавних встречах сыграет с одним из серьезнейших противников Востока.
Но сейчас оба этих клуба