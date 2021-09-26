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    «Ак Барс» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч КХЛ 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Спартак»
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    Эмиль Петтерссон
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Казанцы в десяти поединках сезона отвоевали у соперников 13 очков, что позволяет им находиться на четвертом месте в таблице Восточной конференции.

    После крупной победы над «Йокеритом» (3:0) в дебютной встрече «Ак Барс» трижды потерял баллы. Уступили зеленые «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).

    А вторую победу в регулярке подопечные Дмитрия Квартальнова одержали в противостоянии с «Витязем» (2:1 ОТ). В следующем матче казанцы крупно влетели «Динамо» Минск (2:5).

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    После неудачного визита в Белоруссию «Ак Барс» провел еще четыре встречи и не проиграл ни разу. Хоккеисты из Татарстана прибили «Сочи» (3:2 Б, 1:0). «Витязь» (2:1) и «Адмирал» (2:1 Б).

    «Спартак»

    Московский клуб в десяти играх сумел заработать 12 очков. В турнирной таблице Западной конференции красно-белые сейчас замыкают пятерку лидеров.

    Новый сезон «Спартак» встретил тремя домашними победами. Соперниками «гладиаторов» были «Адмирал» (4:1), «Амур» (3:2) и «Витязь» (3:2 ОТ).

    Первую потерю баллов парни Бориса Миронова пережили в дуэли с «Салаватом» (1:2), после которой «Спартак» разбил «Барыс» (4:1).

    В следующих матчах столичные ребята проиграли СКА (0:2) и ЦСКА (3:5), а затем победили «Динамо» Рига (3:1). Позже «Спартак» слился «Авангарду» и прижал «Нефтехимик» (3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 1.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Спартака» — 4.32.

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    Московская команда после серии нескольких поражений в недавних встречах сыграет с одним из серьезнейших противников Востока.

    Но сейчас оба этих клуба примерно равны по силе, поэтому вполне вероятно, что красно-белые покинут Казань с хорошим настроением. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче за 2.19.

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    «Ак Барс» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Спартак» огорчить хозяев на «Татнефть-Арене»?
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