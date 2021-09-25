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    На сколько голов «Амуру» хватит сил в Подольске?

    «Витязь» — «Амур». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Амур»
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    «Амур» во встрече с «Металлургом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Витязь» 25 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 17:00 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Витязь»

    Подольская команда имеет на счету 8 очков, которые ей удалось накопить за девять матчей. В Западной конференции этого достаточно для девятой строчки.

    На старте сезона «Витязь» выдал запоминающийся перформанс в игре с «Торпедо» (6:3). А вот в семи следующих встречах «богатыри» слились разного уровня оппонентам.

    Четырежды подопечные Юрия Бабенко уступили после основного времени. В этих матчах «Витязь» не справился с «Сочи» (5:6 ОТ), «Спартаком» (2:3 ОТ), «Ак Барсом» (1:2 ОТ) и «Автомобилистом» (3:4 Б).

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    Еще в трех матчах «Витязь» сдался в течение 60 минут. Проиграли парни Бабенко «Трактору» (3:4), «Нефтехимику» (2:5) и «Ак Барсу» (1:2). А 22 сентября «богатыри» выбрались из серии поражений, прибив «Локомотив» (3:2).

    «Амур»

    Хабаровчане приняли участие в девяти играх чемпионата и заработали 5 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда оказалась десятой.

    Без побед «Амур» обошелся в пяти стартовых поединках. В них «тигры» проиграли «Сочи» (0:4), «Спартаку» (1:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Барысу» (2:3) и «Динамо» Москва (2:6).

    Наконец-то выиграть подопечным Владимира Воробьёва удалось в домашней встрече с «Северсталью» (3:2). А еще в одном матче на «Платинум Арене» хозяева пострадали от «Магнитки» (2:6).

    Очередное крупное поражение «Амур» пережил в противостоянии со СКА (1:3). В недавней игре хабаровчане разобрались с «Куньлунем» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» букмекеры предлагают поставить за 1.90, ничья оценивается в 4.24, а победа «Амура» — в 3.42.

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    В предстоящем матче у нас будет возможность увидеть зарубу команд, старт сезона для которых складывается не так, как им того хотелось бы.

    В пяти предыдущих очных поединках хабаровчане выиграли четырежды и забрасывали в сетку «Витязя» минимум парочку шайб. В Подольске «тигрята» должны продолжить эту традицию. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2 за 1.85.

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    «Витязь» — «Амур»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на хоккей. На сколько голов «Амуру» хватит сил в Подольске?
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