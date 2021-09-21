В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Барыс Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

В семи играх казахстанский клуб забрал у соперников 5 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции он оказался на восьмой позиции.

После двух поражений на старте сезона от «Салавата Юлаева» (1:5) и «Металлурга» Мг (1:2) «Барыс» одержал первую победу 8 сентября. В тот день был обыгран «Амур» (3:2).

Еще одна потеря очков состоялась в поединке со «Спартаком» (1:4). А 14 числа команда Юрия Михайлиса отправилась в Москву, где оформила победу над ЦСКА (6:3).

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После крепкого выступления в столице «Барыс» снова дважды проиграл. В тех неудачных встречах парни Юрия Михайлиса слились «Динамо» Рига (2:3) и «Йокериту» (2:3 Б).

ЦСКА

В резерве команды из Москвы имеется 12 пунктов, которые она насобирала за 12 матчей. В таблице Западной конференции «армейцы» идут вторыми.

После смазанного начала, в ходе которого красно-синие слились «Авангарду» (0:4), ЦСКА выстрелил четырьмя победами. Первая была оформлена в поединке с «Динамо» Рига (3:2).

Затем в гостях подопечные Сергея Фёдорова разделались с «Сочи» (4:1) и «Ак Барсом» (2:1 ОТ). А еще одну победу в данной серии «армейцы» сделали в матче с «Локомотивом» (3:1).

В следующей игре ЦСКА прошляпил преимущество в противостоянии с «Барысом» (3:6), но в паре последних встреч команда Фёдорова справилась с «Динамо» Москва (5:3) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 3.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу ЦСКА — 1.79.

В предыдущем очном поединке «армейцы» недооценили гостей из Казахстана, из-за чего отдали им перевес 2 шайбы и уступили крупно.