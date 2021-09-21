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    Сможет ли «Барыс» еще раз обыграть ЦСКА?

    «Барыс» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.29) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — ЦСКА
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    Якоб Лилья
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Барыс Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.78
  • Ставка!
    •

    «Барыс»

    В семи играх казахстанский клуб забрал у соперников 5 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции он оказался на восьмой позиции.

    После двух поражений на старте сезона от «Салавата Юлаева» (1:5) и «Металлурга» Мг (1:2) «Барыс» одержал первую победу 8 сентября. В тот день был обыгран «Амур» (3:2).

    Еще одна потеря очков состоялась в поединке со «Спартаком» (1:4). А 14 числа команда Юрия Михайлиса отправилась в Москву, где оформила победу над ЦСКА (6:3).

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    После крепкого выступления в столице «Барыс» снова дважды проиграл. В тех неудачных встречах парни Юрия Михайлиса слились «Динамо» Рига (2:3) и «Йокериту» (2:3 Б).

    ЦСКА

    В резерве команды из Москвы имеется 12 пунктов, которые она насобирала за 12 матчей. В таблице Западной конференции «армейцы» идут вторыми.

    После смазанного начала, в ходе которого красно-синие слились «Авангарду» (0:4), ЦСКА выстрелил четырьмя победами. Первая была оформлена в поединке с «Динамо» Рига (3:2).

    Затем в гостях подопечные Сергея Фёдорова разделались с «Сочи» (4:1) и «Ак Барсом» (2:1 ОТ). А еще одну победу в данной серии «армейцы» сделали в матче с «Локомотивом» (3:1).

    В следующей игре ЦСКА прошляпил преимущество в противостоянии с «Барысом» (3:6), но в паре последних встреч команда Фёдорова справилась с «Динамо» Москва (5:3) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 3.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу ЦСКА — 1.79.

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    В предыдущем очном поединке «армейцы» недооценили гостей из Казахстана, из-за чего отдали им перевес 2 шайбы и уступили крупно.

    Очевидно, что сейчас ЦСКА внимательнее отнесется к сопернику, но парни Михайлиса дома попытаются повторить успех их недавней встречи. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 2.29.

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    «Барыс» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Барыс» еще раз обыграть ЦСКА?
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