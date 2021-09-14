ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду дублем вернулся в «МЮ»Роналду заставил «МЮ» почувствовать себя самим собой Алексей БерезуцкийОшибки при стандартах и недостаток реализации. ЦСКА увез сложную ничью из Тулы Карим Бензема Примера. «Атлетико» в гостях одолел «Эспаньол», «Реал» разгромил «Сельту»
  • 06:46
    • Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open
  • 08:33
    • Рублев поднялся в топ-5 рейтинга ATP
  • 23:52
    • Хет-трик Бензема позволил «Реалу» обыграть «Сельту»
  • 21:08
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Лацио»
  • 20:54
    • «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду»
  • 23:06
    • Полузащитник «Ливерпуля» получил жуткую травму в матче с «Лидсом»
  • 22:52
    • Стосур и Шуай выиграли US Open в парном разряде
    Все новости спорта

    Какую результативность покажут «Йокерит» и «Локо»?

    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томми Кивистё
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 18:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    В пяти играх регулярки финская команда из города Хельсинки накопила 6 очков, а в турнирной таблице Западной конференции она опустилась на шестую строчку.

    Неудачно «Йокерит» выступил на старте. Сперва в Казани гости из Финляндии сдались «Ак Барсу» (0:3), а всего через пару дней они проиграли «Нефтехимику» (2:4).

    Первые очки прилетели на счет «Йокерита» в их домашней встрече. На «Хартвалл Арене» подопечные Лаури Марьямяки вырвали победу у «Трактора» (5:4 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Далее «джокеров» ожидала голевая заруба с «Куньлунем» в Мытищах, в которой «Йокерит» взял верх (6:5). В последнем матче команда Марьямяки была сильнее «Авангарда» (3:2).

    «Локомотив»

    Ярославцы также провели пять матчей, но заработать им удалось за это время только 5 баллов. В общекомандном зачете Западной конференции «Локо» является девятым.

    Текущую регулярку «Локомотив» начал с победы. На «Арене 2000» подопечные Андрея Скабелки принимали «Динамо» Рига и не без проблем вырвали 2 очка (3:2).

    После затратной игры с рижанами «Локомотив» зарубился со СКА и проиграл питерцам (3:4 Б). Третий домашний матч завершился для ярославцев поражением от «Динамо» Минск (3:4).

    Серия неудач продолжилась и в гостях. В Москве «Локомотив» сдался ЦСКА (1:3). Выпутаться из череды поражений «Локомотиву» удалось в поединке с «Динамо» Москва (4:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» 2.61.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В пяти играх каждый из грядущих соперников выступал непредсказуемо. Команды могли выдать огненный матч, а могли неожиданно слиться и завершить встречу с низкой результативностью.

    Что касается очных поединков, то в прошлом сезоне эти клубы провели между собой 8 матчей, включая Кубок Гагарина. И только трижды общий тотал превысил 5 голов. От этой игры ждем более скромного исхода. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Маден — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Самсонова — Дои
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фогель — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верес — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.63
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хетафе — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.86
  • Прогноз на матч Гавр — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Луго — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на хоккей. Какую результативность покажут «Йокерит» и «Локо»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры