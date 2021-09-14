В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

В пяти играх регулярки финская команда из города Хельсинки накопила 6 очков, а в турнирной таблице Западной конференции она опустилась на шестую строчку.

Неудачно «Йокерит» выступил на старте. Сперва в Казани гости из Финляндии сдались «Ак Барсу» (0:3), а всего через пару дней они проиграли «Нефтехимику» (2:4).

Первые очки прилетели на счет «Йокерита» в их домашней встрече. На «Хартвалл Арене» подопечные Лаури Марьямяки вырвали победу у «Трактора» (5:4 ОТ).

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Далее «джокеров» ожидала голевая заруба с «Куньлунем» в Мытищах, в которой «Йокерит» взял верх (6:5). В последнем матче команда Марьямяки была сильнее «Авангарда» (3:2).

«Локомотив»

Ярославцы также провели пять матчей, но заработать им удалось за это время только 5 баллов. В общекомандном зачете Западной конференции «Локо» является девятым.

Текущую регулярку «Локомотив» начал с победы. На «Арене 2000» подопечные Андрея Скабелки принимали «Динамо» Рига и не без проблем вырвали 2 очка (3:2).

После затратной игры с рижанами «Локомотив» зарубился со СКА и проиграл питерцам (3:4 Б). Третий домашний матч завершился для ярославцев поражением от «Динамо» Минск (3:4).

Серия неудач продолжилась и в гостях. В Москве «Локомотив» сдался ЦСКА (1:3). Выпутаться из череды поражений «Локомотиву» удалось в поединке с «Динамо» Москва (4:0).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» 2.61.

В пяти играх каждый из грядущих соперников выступал непредсказуемо. Команды могли выдать огненный матч, а могли неожиданно слиться и завершить встречу с низкой результативностью.