В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

После четырех сыгранных матчей в новом сезоне хоккеисты из Подольска имеют в своем резерве 5 баллов. А в турнирной таблице Западной конференции они замыкают пятерку лидеров.

Стартовала регулярка для «Витязя» с выездной игры против «Торпедо». В Нижнем Новгороде команды устроили результативное рубилово, которое закончилось победой «богатырей» (6:3).

В трех следующих матчах подопечные Юрия Бабенко проиграли. При этом каждая встреча обязательно перемещалась за отметку в 60 минут основного времени.

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Сперва в «Большом» «Витязь» уступил «Сочи» (5:6 ОТ), а затем было поражение от «Спартака» (2:3 ОТ). В домашнем поединке команда Бабенко не справилась с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы также провели в регулярке четыре встречи. В этих матчах клуб с Урала завоевал 4 очка и оказался на седьмой строчке в таблице Востока.

Отпраздновать начало нового сезона в домашней игре «Автомобилисту» помешал «Металлург» Мг. В поединке на «Уралец-Арене» хозяева были раздавлены (2:6).

Во втором матче соперником «Автомобилиста» оказался «Салават Юлаев». В этой встрече парни Билла Питерса также потерпели крупное поражение (2:4).

Первые очки прилетели в карман «Автомобилиста» 8 сентября, когда в Питере он прибил СКА (4:2). А 10 числа екатеринбуржцы одержали верх над минским «Динамо» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.14, а на победу «Автомобилиста» — 2.19.

В трех матчах из четырех хоккеисты из Подольска забили 14 голов и столько же пропустили. Пара встреч с участием этой команды была действительно результативной.

В грядущем поединке подопечные Бабенко сыграют со схожим соперником, у которого также в защите не все идеально (13 пропущенных в 4-х матчах). Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2.5 за 2.06.