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    Сколько раз «Витязь» забьет в ворота «Автомобилиста»?

    «Витязь» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч КХЛ 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Автомобилист»
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    Алексей Макеев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    После четырех сыгранных матчей в новом сезоне хоккеисты из Подольска имеют в своем резерве 5 баллов. А в турнирной таблице Западной конференции они замыкают пятерку лидеров.

    Стартовала регулярка для «Витязя» с выездной игры против «Торпедо». В Нижнем Новгороде команды устроили результативное рубилово, которое закончилось победой «богатырей» (6:3).

    В трех следующих матчах подопечные Юрия Бабенко проиграли. При этом каждая встреча обязательно перемещалась за отметку в 60 минут основного времени.

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    Сперва в «Большом» «Витязь» уступил «Сочи» (5:6 ОТ), а затем было поражение от «Спартака» (2:3 ОТ). В домашнем поединке команда Бабенко не справилась с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы также провели в регулярке четыре встречи. В этих матчах клуб с Урала завоевал 4 очка и оказался на седьмой строчке в таблице Востока.

    Отпраздновать начало нового сезона в домашней игре «Автомобилисту» помешал «Металлург» Мг. В поединке на «Уралец-Арене» хозяева были раздавлены (2:6).

    Во втором матче соперником «Автомобилиста» оказался «Салават Юлаев». В этой встрече парни Билла Питерса также потерпели крупное поражение (2:4).

    Первые очки прилетели в карман «Автомобилиста» 8 сентября, когда в Питере он прибил СКА (4:2). А 10 числа екатеринбуржцы одержали верх над минским «Динамо» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.14, а на победу «Автомобилиста» — 2.19.

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    В трех матчах из четырех хоккеисты из Подольска забили 14 голов и столько же пропустили. Пара встреч с участием этой команды была действительно результативной.

    В грядущем поединке подопечные Бабенко сыграют со схожим соперником, у которого также в защите не все идеально (13 пропущенных в 4-х матчах). Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2.5 за 2.06.

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    «Витязь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько раз «Витязь» забьет в ворота «Автомобилиста»?
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