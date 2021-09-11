«Салават Юлаев»
В четырех матчах хоккеисты из Уфы смогли взять 8 баллов, благодаря чему они стали единоличными лидерами Восточной конференции.
С размахом «Салават Юлаев» отпраздновал начало нового сезона. Во встрече, прошедшей в Казахстане, зеленые без шансов проехались катком по «Барысу» (5:1).
Затем команда Томи Ламсы посетила Екатеринбург, где противостояла «Автомобилисту». На «Уралец-Арене» «юлаевцы» оформили вторую победу (4:2).
Не сбавил обороты «Салават Юлаев» и в третьем матче, прибив «Металлург» Мг (7:2). А в последней на сегодня игре уфимцы разобрались со «Спартаком» (2:1).
«Нефтехимик»
Нижнекамцы на начальном этапе чемпионата также приятно удивляют. Приняв участие в трех встречах, они заработали 6 очков и заняли второе место на Востоке.
Первую игру сезона «Нефтехимик» провел дома против «Куньлуня». Для гостей из Пекина все закончилось разгромным поражением, «нефтяники» отгрузили 5 шайб (5:1).
Во втором матче у «Нефтехимика» был соперник посерьезнее. Парни Олега Леонтьева противостояли «Йокериту» и сумели одолеть «шутов» (4:2).
Еще одну домашнюю встречу «Нефтехимик» провел против «Сибири». И снова нижнекамцы подарили любимым болельщикам уверенную победу (4:2).
Прогноз и ставка
Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Нефтехимика» — 4.64.
В Уфе фанаты КХЛ увидят матч двух лидеров, которые еще и
Что касается предстоящего исхода, то, как кажется, хозяева смогут завершить игру с большим количеством забитых голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3.5 за 2.11.