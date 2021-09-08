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    Омичи оборвут победную серию «Динамо» Москва?

    «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Авангард»
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    Николай Прохоркин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Сентября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб пока идет без потерь. На старте нового сезона КХЛ сине-белые выбили два из двух и оказались на третьем месте в Западной конференции с 4 баллами.

    Первым соперником ребят Алексея Кудашова было минское «Динамо». В этом поединке москвичи организовали себе фору в 4 шайбы уже в начале второго периода, а затем спокойно доиграли матч — 4:1.

    Еще лучше в обороне «Динамо» Москва проявило себя во второй встрече. В противостоянии с «Сибирью» хозяева на «ВТБ Арене» снова отгрузили 4 шайбы, но на сей раз они не пропустили — 4:0.

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    В обоих встречах динамовцы нанесли в створ ворот оппонентов минимум 25 бросков, а реализация команды Кудашова держалась на уровне 12% и выше.

    «Авангард»

    Омские ребята уже успели поучаствовать в трех матчах, в которых они одержали 6 очков. На данный момент в таблице Восточной конференции «ястребы» первые.

    В матче Кубка Открытия 1 сентября «Авангард» в Балашихе принимал ЦСКА. В непростой игре хозяева умудрились не пропустить и нокаутировали «армейцев» четырьмя шайбами — 4:0.

    Во втором поединке коллектив Боба Хартли ждало неожиданно сложное испытание, которое ему обеспечил «Адмирал». На своем льду «Авангард» вырвал победу в серии буллитов — 4:3 Б.

    Нелегко сложилась игра и против «Амура». Сперва «Авангард» вышел вперед, а позже спас ничью. Победить же омичи сумели в овертайме — 3:2 ОТ.

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.69.

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    В двух предыдущих матчах андердоги доставили «Авангарду» неожиданно много проблем, с которыми команда Хартли все же справилась.

    «Динамо» — это соперник высшего класса. К нему омичи подойдут с другим настроем. В столице гости будут собраннее и сделают все, чтобы нанести динамовцам их первое поражение. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» в матче за 2.05.

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    «Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на хоккей. Омичи оборвут победную серию «Динамо» Москва?
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