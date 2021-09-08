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    Встреча «Ак Барса» и ЦСКА ограничится тоталом «меньше»?

    «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч КХЛ 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — ЦСКА
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    Артём Лукоянов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Сыграв в трех матчах, команда из Казани смогла набрать всего 2 очка, а также забила и пропустила по 7 голов. С такими цифрами она заняла шестое место в таблице Востока.

    Новый сезон «Ак Барс» начал красиво. На своем льду казанцы принимали «Йокерит» и сумели спокойно прибить «шутов» всухую — 3:0.

    А вот первые проблемы парни Дмитрия Квартальнова испытали во встрече с «Куньлунем», в которой они развеяли свою фору в 3 шайбы и проиграли в основное время — 3:4.

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    Еще в одной игре на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» зарубился с «Торпедо». В матче с нижегородцами команда Квартальнова снова выглядела блекло — 1:3.

    ЦСКА

    В своих трех встречах начавшегося сезона московский клуб заполучил 4 очка в копилку и оказался четвертым в общекомандном рейтинге Западной конференции.

    В дебюте новой КХЛ команду Сергея Фёдорова ждал Матч Открытия против «Авангарда» в Балашихе. В этой игре «армейцы» пережили настоящий погром — 0:4.

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    • Первые баллы ЦСКА заработал 4 сентября в домашнем поединке против «Динамо» Рига, в котором столичным парням пришлось поработать для волевой победы — 3:2.

    Самой простой для ЦСКА оказалась встреча с «Сочи» в «Большом». Там москвичи оформили комфортный перевес в 3 гола к 5-й минуте первого периода. Сам матч закончился победой «армейцев» со счетом 4:1.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 2.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу ЦСКА — 2.44.

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    Пока клубы, которые в минувшем сезоне регулярки были первыми в конференциях, играют неважно. Поэтому и от их личной встречи не стоит ждать голевого месива.

    В последнем очном матче в Казани все ограничилось одной шайбой, возможно, нечто подобное случится и 8 сентября. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.92.

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    «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на хоккей. Встреча «Ак Барса» и ЦСКА ограничится тоталом «меньше»?
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