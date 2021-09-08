В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Сыграв в трех матчах, команда из Казани смогла набрать всего 2 очка, а также забила и пропустила по 7 голов. С такими цифрами она заняла шестое место в таблице Востока.

Новый сезон «Ак Барс» начал красиво. На своем льду казанцы принимали «Йокерит» и сумели спокойно прибить «шутов» всухую — 3:0.

А вот первые проблемы парни Дмитрия Квартальнова испытали во встрече с «Куньлунем», в которой они развеяли свою фору в 3 шайбы и проиграли в основное время — 3:4.

Все прогнозы на КХЛ

Еще в одной игре на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» зарубился с «Торпедо». В матче с нижегородцами команда Квартальнова снова выглядела блекло — 1:3.

ЦСКА

В своих трех встречах начавшегося сезона московский клуб заполучил 4 очка в копилку и оказался четвертым в общекомандном рейтинге Западной конференции.

В дебюте новой КХЛ команду Сергея Фёдорова ждал Матч Открытия против «Авангарда» в Балашихе. В этой игре «армейцы» пережили настоящий погром — 0:4.

Первые баллы ЦСКА заработал 4 сентября в домашнем поединке против «Динамо» Рига, в котором столичным парням пришлось поработать для волевой победы — 3:2.

Самой простой для ЦСКА оказалась встреча с «Сочи» в «Большом». Там москвичи оформили комфортный перевес в 3 гола к 5-й минуте первого периода. Сам матч закончился победой «армейцев» со счетом 4:1.

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 2.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу ЦСКА — 2.44.

Пока клубы, которые в минувшем сезоне регулярки были первыми в конференциях, играют неважно. Поэтому и от их личной встречи не стоит ждать голевого месива .

В последнем очном матче в Казани все ограничилось одной шайбой, возможно, нечто подобное случится и 8 сентября. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.92.