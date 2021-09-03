«Барыс»
Казахстанский представитель КХЛ по итогам прошлого сезона оказался шестым в турнирной таблице Восточной конференции с 69 баллами в копилке.
В 1/8 финала Кубка Гагарина «Барыс» попал на «Металлург» Мг. В серии с «Магниткой» команда Юрия Михайлиса провела шесть матчей — 2:4.
В рамках предсезонной подготовки «Барыс» скатал четыре товарняка, в которых уступил «Сарыарке» Караганда (3:4), а также победил «Куньлунь» (6:2), казахстанский «Торпедо» (4:2) и ту же «Сарыарку» (7:3).
Были в предсезонке у «Барыса» и необычные матчи со сборной Белоруссии. В одной встрече парни Михайлиса проиграли — 1:2, а другая закончилась вничью — 4:4.
«Салават Юлаев»
В 60 играх прошлой регулярки уфимцы набрали 81 балл. С неплохими показателями они финишировали на четвертой позиции в таблице Востока.
В плей-офф ребята под руководством Томи Ламсы также провели ряд хороших матчей. Сперва в 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» разнес «Трактор» (4:1).
В следующей серии «Салавату» повезло меньше. В четвертьфинале его соперником оказался «Ак Барс», которому парни из Уфы слились четырежды кряду (0:4).
В ходе предсезонной подготовки подопечные Томи Ламсы решили провести девять встреч в товарищеских турнирах. Только четыре поединка закончились для «Салавата» успешно.
Прогноз и ставка
Победа «Барыса» оценивается в 2.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.24.
В предстоящем сезоне «Салават» будет пытаться повторить свои достижения минувшего хоккейного года. Возможно, уфимцам даже удастся улучшить показатели в плей-офф.
Что касается личных встреч с «Барысом». То в четырех матчах прошлого сезона ребята Ламсы
В двух поединках зеленые забивали 4+ гола. Ожидаем аналогичных показателей на старте КХЛ. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 с коэффициентом 1.81.