В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Барыс Арене» 3 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанский представитель КХЛ по итогам прошлого сезона оказался шестым в турнирной таблице Восточной конференции с 69 баллами в копилке.

В 1/8 финала Кубка Гагарина «Барыс» попал на «Металлург» Мг. В серии с «Магниткой» команда Юрия Михайлиса провела шесть матчей — 2:4.

В рамках предсезонной подготовки «Барыс» скатал четыре товарняка, в которых уступил «Сарыарке» Караганда (3:4), а также победил «Куньлунь» (6:2), казахстанский «Торпедо» (4:2) и ту же «Сарыарку» (7:3).

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Были в предсезонке у «Барыса» и необычные матчи со сборной Белоруссии. В одной встрече парни Михайлиса проиграли — 1:2, а другая закончилась вничью — 4:4.

«Салават Юлаев»

В 60 играх прошлой регулярки уфимцы набрали 81 балл. С неплохими показателями они финишировали на четвертой позиции в таблице Востока.

В плей-офф ребята под руководством Томи Ламсы также провели ряд хороших матчей. Сперва в 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» разнес «Трактор» (4:1).

В следующей серии «Салавату» повезло меньше. В четвертьфинале его соперником оказался «Ак Барс», которому парни из Уфы слились четырежды кряду (0:4).

В ходе предсезонной подготовки подопечные Томи Ламсы решили провести девять встреч в товарищеских турнирах. Только четыре поединка закончились для «Салавата» успешно.

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.24.

В предстоящем сезоне «Салават» будет пытаться повторить свои достижения минувшего хоккейного года. Возможно, уфимцам даже удастся улучшить показатели в плей-офф.

Что касается личных встреч с «Барысом». То в четырех матчах прошлого сезона ребята Ламсы одержали три победы . А еще одну игру они сдали в овертайме.

В двух поединках зеленые забивали 4+ гола. Ожидаем аналогичных показателей на старте КХЛ. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 с коэффициентом 1.81.