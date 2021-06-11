В шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Т-Мобайл Арене» 11 июня. Начало встречи — в 04:00 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Коллектив из Невады, закончивший «регулярку» на втором месте на «Западе», в 1/8 финала Кубка Стэнли провел семь поединков с «Миннесотой».

В дебютном матче «Вегас» минимально проиграл в дополнительное время (0:1 ОТ). Споткнувшись в первой встрече, «рыцари» ответили тремя победами (3:1; 5:2; 4:0).

Следующие две игры «Голден Найтс» сдали соперникам из Сент-Пола (2:4; 0:3), а в решающем поединке подопечные Питера Дебура разгромили «Минни» (6:2).

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На старте четвертьфинальной серии «Вегас» потерпел два поражения от «Колорадо» (1:7; 2:3 ОТ). В трех других матчах «отбросы» были сильнее (3:2; 5:1; 3:2 ОТ).

«Колорадо»

Денверский клуб был лучшим в регулярном сезоне. Он финишировал первым не только в Западном дивизионе, но и возглавил общий зачет НХЛ по количеству набранных очков — 82.

В первом раунде плей-офф «Колорадо» встретился с «Сент-Луисом». Проблемных соперников из Миссури «Эвс» прошли без усилий, одержав четыре победы (4:1; 6:3; 5:1; 5:2).

Серия без поражений в Кубке Стэнли продолжилась и на стадии 1/4 финала, где подопечные Джареда Беднара на «Болл Арене» дважды прибили «Вегас» (7:1; 3:2 ОТ).

Однако в следующих играх «Эвеланш» позволили себе ослабить хватку, из-за чего трижды кряду пострадали от ребят из Невады (2:3; 1:5; 2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.86, а на победу «Колорадо» — 2.61.

Денверская команда шикарно начала четвертьфинальную серию, а в дальнейшем сама усугубила собственное положение . А вот «Вегас» в трех недавних встречах в Парадайсе оказался хорош.

Сейчас, когда от грядущего поединка зависит многое, «Голден Найтс» будет по силам повторить предыдущие успехи. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3 за 2.24.