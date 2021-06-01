Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «ТД Гарден» 1 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В 1/8 финала Кубка Стэнли команда из Массачусетса встретилась с «Вашингтоном». В первом же поединке, прошедшем на «Кэпитал Уан Арене», «Брюинз» потерпели поражение (2:3 ОТ).

Однако в четырех следующих матчах с «Вашингтоном» «Бостон» больше не позволял себе подобных ошибок. Во второй игре в столице «Бис» оказались сильнее в овертайме (4:3 ОТ).

В дополнительное время команда Брюса Кэссиди вытащила и игру в «ТД Гарден» (3:2 ОТ). А затем «мишки» победили «Кэпс» в основное время (4:1; 3:1).

Все прогнозы на НХЛ

Четвертьфинальный матч против «Айлендерс» «Бостон» также провел здорово (5:2). В регулярном чемпионате «Брюинз» оказались третьими в Восточном дивизионе с 73 очками в копилке.

«Айлендерс»

Нью-Йоркская команда в 1/8 финала билась с «Питтсбургом». В дебютной встрече серии «Айлс» вырвали нужный для себя результат в овертайме (4:3 ОТ).

Однако в двух других матчах «Айлендерс» проиграли (1:2; 4:5). Четвертую игру с «Питтсбургом» «островитяне» провели убедительно (4:1).

25 мая состоялась очередная встреча на «PPG Paints-арене», в которой команда Барри Троца снова добыла победу в дополнительное время (3:2 ОТ), а в финальной игре все решилось за 60 минут (5:3).

Четвертьфинальный поединок против «Бостона» «Айлендерс» провалили (2:5). Ну а в регулярном чемпионате ребята из Нью-Йорка заняли четвертое место на «Востоке» с 71 баллом в копилке.

Прогноз и ставка

Победа «Бостона» оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Айлендерс» — 3.28.

В первом поединке «Бостон» был хорош не только в атаке, но и в игре у собственных ворот. За час хозяева отразили 90% бросков (20/22).

Во втором матче «Бис» способны сыграть не хуже. Поэтому большого количества голов со стороны «Айлендерс» ждать рискованно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 2 за 2.26.