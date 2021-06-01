Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ Томас ТухельМастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы Томас ТухельТоп-3 тренеров клубного сезона 2020/2021
  • 12:19
    • Подруга Роналду раскрыла планы форварда
  • 12:06
    • Головин планирует остаться в «Монако» на следующий сезон
  • 09:02
    • «Юта» вышла вперед в серии с «Мемфисом», «Филадельфия» снова разгромила «Вашингтон»
  • 23:57
    • «Челси» — победитель Лиги чемпионов
  • 00:24
    • «Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА
  • 23:01
    • «Милуоки» первым вышел во второй раунд плей-офф НБА
  • 22:28
    • Сборная Финляндии взяла верх над Германией
    Все новости спорта

    «Бостон» справится с «Айлендерс» во второй игре?

    «Бостон» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч Кубка Стэнли 1 июня 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Айлендерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэл Клаттербак
    Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «ТД Гарден» 1 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    В 1/8 финала Кубка Стэнли команда из Массачусетса встретилась с «Вашингтоном». В первом же поединке, прошедшем на «Кэпитал Уан Арене», «Брюинз» потерпели поражение (2:3 ОТ).

    Однако в четырех следующих матчах с «Вашингтоном» «Бостон» больше не позволял себе подобных ошибок. Во второй игре в столице «Бис» оказались сильнее в овертайме (4:3 ОТ).

    В дополнительное время команда Брюса Кэссиди вытащила и игру в «ТД Гарден» (3:2 ОТ). А затем «мишки» победили «Кэпс» в основное время (4:1; 3:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Четвертьфинальный матч против «Айлендерс» «Бостон» также провел здорово (5:2). В регулярном чемпионате «Брюинз» оказались третьими в Восточном дивизионе с 73 очками в копилке.

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская команда в 1/8 финала билась с «Питтсбургом». В дебютной встрече серии «Айлс» вырвали нужный для себя результат в овертайме (4:3 ОТ).

    Однако в двух других матчах «Айлендерс» проиграли (1:2; 4:5). Четвертую игру с «Питтсбургом» «островитяне» провели убедительно (4:1).

  • НХЛ. «Бостон» начал с победы серию с «Айлендерс», «Монреаль» и «Торонто» проведут 7-й матч
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 30 мая
  • Сегодня

    • 25 мая состоялась очередная встреча на «PPG Paints-арене», в которой команда Барри Троца снова добыла победу в дополнительное время (3:2 ОТ), а в финальной игре все решилось за 60 минут (5:3).

    Четвертьфинальный поединок против «Бостона» «Айлендерс» провалили (2:5). Ну а в регулярном чемпионате ребята из Нью-Йорка заняли четвертое место на «Востоке» с 71 баллом в копилке.

    Прогноз и ставка

    Победа «Бостона» оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Айлендерс» — 3.28.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В первом поединке «Бостон» был хорош не только в атаке, но и в игре у собственных ворот. За час хозяева отразили 90% бросков (20/22).

    Во втором матче «Бис» способны сыграть не хуже. Поэтому большого количества голов со стороны «Айлендерс» ждать рискованно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 2 за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Гомель — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Италия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Олимпия Милан — ЦСКА
  • Баскетбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальта — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.92
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нант — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Финляндия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сеара — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России
  • На пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
    • 21:16 25/05/2021     «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33     Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • 04:14 25/05/2021
    «Бостон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 01.06.2021. Прогнозы на хоккей. «Бостон» справится с «Айлендерс» во второй игре?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры