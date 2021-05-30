В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл Центре» 30 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

В первой игре серии гости из Квебека на «Скотиабанк Арене» вытащили игру благодаря шайбе в меньшинстве. Точность бросков 6.67% и 97.22% отраженных ударов в створ позволили «Хабс» одержать победу с минимальным перевесом (2:1).

Однако после удачного старта противостояния «Монреаль» начал сливаться. Сперва он провел плохой матч в Онтарио, где получил от «Мэйпл Лифс» 5 шайб (1:5).

Затем на своем льду команда Доминика Дюшарма проиграла дважды (1:2; 0:4). В поединке, который мог завершить сезон, «Монреаль» сумел выжать максимум в овертайме (4:3 ОТ).

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Регулярный чемпионат «трехцветные» провели не очень убедительно. В 56 играх им удалось набрать всего 59 очков, однако этого хватило для четвертого места в Северном дивизионе.

«Торонто»

Команда из Онтарио в первом матче показала крайне низкую результативность (2.78%), из-за чего смогла за час забросить одну шайбу, когда соперник ответил парочкой голов (1:2).

К счастью, раскисать из-за поражения на старте «Торонто» не думал. Уже во второй встрече «листочки» солидно прокачали процент реализации (14.71%) и раскатали «Хабс» в родных стенах (5:1).

Два следующих поединка коллектив Шелдона Кифа также закончил победами, но на сей раз в гостях (2:1; 4:0). А вот выход в 1/4 пришлось отложить . Дома «Мэйпл Лифс» сдались «Хабс» в овертайме (3:4 ОТ).

В регулярном сезоне «Торонто» бы на высоте. В 56 встречах «кабаны» отобрали у соперников 77 очков и оказались первыми в турнирной таблице Северного дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Монреаля» оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Торонто» — 2.03.

В этой игре «листочки» полетят вперед, чтобы завладеть преимуществом и повысить шансы на выход в четвертьфинал. Лишний матч может стать дополнительной нагрузкой и тратой нервов, чего команде Кифа не нужно.

Поэтому от предстоящего поединка стоит ждать особой настырности от гостей. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит и тотал больше 3.5 за 2.28.