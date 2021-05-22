«Нэшвилл»
Отправившись в Северную Каролину,
Усугубились проблемы «Нэшвилла» во второй встрече на «PNC-арене», где «хищники» и вовсе не смогли забить хотя бы гол. В свою сетку они получили трешку (3:0).
Регулярный чемпионат «Нэшвилл» провел в битве за четвертую строчку. В топ-4 Центрального дивизиона ему удалось оказаться благодаря 64 баллам, которые были набраны в 56 матчах.
В 56 поединках «регулярки» «Смэшвилл» сумел оформить 31 победу, но лишь в 21 игре «саблезубые» были сильнее соперников в основное время. Всего же «Предс» заработали 57.1% очков.
«Каролина»
В стартовой плей-офф встрече «Кейнс» пропустили гол первыми. Этот сценарий не сбил с толку хозяев, которые позже накидали в сетку «Нэшвилла» 5 голов и завершили матч разгромной победой (5:2).
Во втором поединке «Каролина» смогла отразить 100% попыток «Нэшвилла». Всего «Предс» нанесли 32 броска, а «ураганы» стрельнули 31 ударом. Реализация была на стороне хозяев, они снова выиграли уверенно (3:0).
Мощно подопечные Рода Бриндамора провели и регулярный чемпионат. В турнирной таблице Центрального дивизиона коллектив из Роли оказался первым с 80 очками в копилке.
В ходе 56 поединков «регулярки»
Прогноз и ставка
Победа «Нэшвилла» оценивается в 3.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Каролины» — 2.13.
Для «Каролины» противостояние с «Нэшвиллом» пока проходит без проблем. «Хищники» потратили много сил, чтобы пробиться в плей-офф, а в Кубке Стэнли они уже не могут справиться с лидерами дивизиона.
На «Бриджстоун Арене» команда Бриндамора способна будет увеличить превосходство в серии до солидных показателей. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче с коэффициентом 1.67.