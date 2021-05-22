В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 22 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Отправившись в Северную Каролину, коллектив из Теннесси считался аутсайдером противостояния. Этот неприятный статус начал подтверждаться уже в первом поединке (2:5).

Усугубились проблемы «Нэшвилла» во второй встрече на «PNC-арене», где «хищники» и вовсе не смогли забить хотя бы гол. В свою сетку они получили трешку (3:0).

Регулярный чемпионат «Нэшвилл» провел в битве за четвертую строчку. В топ-4 Центрального дивизиона ему удалось оказаться благодаря 64 баллам, которые были набраны в 56 матчах.

Все прогнозы на НХЛ

В 56 поединках «регулярки» «Смэшвилл» сумел оформить 31 победу, но лишь в 21 игре «саблезубые» были сильнее соперников в основное время. Всего же «Предс» заработали 57.1% очков.

«Каролина»

В стартовой плей-офф встрече «Кейнс» пропустили гол первыми. Этот сценарий не сбил с толку хозяев, которые позже накидали в сетку «Нэшвилла» 5 голов и завершили матч разгромной победой (5:2).

Во втором поединке «Каролина» смогла отразить 100% попыток «Нэшвилла». Всего «Предс» нанесли 32 броска, а «ураганы» стрельнули 31 ударом. Реализация была на стороне хозяев, они снова выиграли уверенно (3:0).

Мощно подопечные Рода Бриндамора провели и регулярный чемпионат. В турнирной таблице Центрального дивизиона коллектив из Роли оказался первым с 80 очками в копилке.

В ходе 56 поединков «регулярки» «Каролина» добыла 36 побед , 27 из которых она оформила за час игры. Набрать баллы «Кейнс» удалось в 71.4% выступлений. В НХЛ это третий лучший показатель в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Победа «Нэшвилла» оценивается в 3.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Каролины» — 2.13.

Для «Каролины» противостояние с «Нэшвиллом» пока проходит без проблем. «Хищники» потратили много сил, чтобы пробиться в плей-офф, а в Кубке Стэнли они уже не могут справиться с лидерами дивизиона.

На «Бриджстоун Арене» команда Бриндамора способна будет увеличить превосходство в серии до солидных показателей. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче с коэффициентом 1.67.