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    Как начнут турнир действующие чемпионы мира?

    Финляндия — США. Прогноз и ставка (к. 1.86) на матч чемпионата мира по хоккею 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — США
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    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с США. Матч пройдет на «Арене Рига» 22 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Финляндия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 22 Мая 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 16:15 США США
  • Вашингтон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.20
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    Финляндия

    Прошлый групповой этап чемпионата мира финская сборная закончила на втором месте в турнирной таблице, заработав 16 очков в семи поединках.

    В раунде на вылет Финляндия встретилась со Швецией и вырвала победу в результативной перестрелке (5:4 ОТ). В полуфинале «львы» одолели Россию (1:0), а в главном матче они разделались с Канадой (3:1).

    После победы на чемпионате мира команда Юкки Ялонена успела провести два сезона в рамках Евротура. Но ни один из созывов финская сборная так и не выиграла.

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    В недавних матчах, прошедших в Чехии, Финляндия уступила хозяевам (1:2), разгромила Россию (4:1) и влетела Швеции (2:3). В турнирной таблице она оказалась третьей.

    США

    Команда, представляющая Штаты, в последнем на данный момент мировом первенстве оказалась четвертой на групповом этапе. В семи матчах ей удалось набрать 14 зачетных баллов.

    Тот ЧМ сборная США под руководством Джеффа Блашилла начала с крупного поражения от Словакии (1:4), после которого американцы прошлись катком по французам (7:1).

    В четырех следующих поединках хоккеисты из Штатов одолели Финляндию (3:2 ОТ), Великобританию (6:3), Данию (7:1) и Германию (3:1). В последней встрече они проиграли Канаде (0:3).

    В плей-офф США попали на Россию и уступили «Красной машине» в результативной битве (3:4). К новому турниру команду из Америки готовил тренер Джек Капуано.

    Прогноз и ставка

    Победа Финляндии оценивается в 1.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу США — 3.36.

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    В первом матче ЧМ-2021 американцев ждет непростой соперник, которому предстоит попробовать защитить титул чемпионов.

    Однако после предыдущего чемпионата мира финны выглядели не очень-то сильно в других соревнованиях. Поэтому на старте турнира Штаты вполне могут претендовать на очки. Наши прогноз и ставка — победа США или ничья за 1.86.

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