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    Второй матч в Питтсбурге будет таким же результативным?

    «Питтсбург» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.78) на хоккейный матч Кубка Стэнли 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Айлендерс»
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    Джейк Гюнцель
    Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 19 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    В регулярном сезоне клуб из Пенсильвании сумел завоевать первое место в зачете Восточного дивизиона. В 56 поединках команде удалось набрать 77 баллов.

    В «регулярке» «Питтсбург» одержал 37 побед (29 в основное время) и заработал очки в 68.8% своих выступлений. В конце сезона «Пенс» выиграли пять матчей из шести.

    Во многом на итоговое первое место повлияли встречи «Питтсбурга» с «Вашингтоном» на «Кэпитал Уан Арене». В двух поединках в столице сильнее оказались «пингвины» (5:4 ОТ; 3:0).

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    Затем состоялось дерби с «Филадельфией», в котором «Питтсбург» проиграл (2:7) и взял верх (7:3). В последних матчах «Пенс» разобрались с «Баффало» (8:4; 1:0). Ну а Кубок Стэнли начался для них с домашнего поражения от «Айлендерс» (3:4 ОТ).

    «Айлендерс»

    Коллектив из Нью-Йорка оказался в итоговой таблице Восточного дивизиона на четвертом месте. В 56 встречах ему посчастливилось насобирать 71 очко (63.4%).

    В конце регулярного чемпионата «Айлендерс» потерпели семь поражений в десяти играх. В этом неприятном отрезке «островитяне» трижды пострадали от «Вашингтона» (0:1 Б; 3:6; 0:1).

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    • А после серии потерь в играх со столичной командой «Айлендерс» дважды затащили дерби с «Рейнджерс» (4:0; 3:0). Позже Нью-Йоркский клуб неожиданно влетел «Баффало» (2:4; 3:4 Б).

    Далее состоялись встречи с «Нью-Джерси», в которых «Айлендерс» уступили (1:2) и добыли победу (5:1). В последнем поединке «регулярки» ребята с Бруклина влетели «Бостону» (2:3 ОТ). Кубок Стэнли «Айлс» начали с победы над «Питтсбургом» (4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.26, а на победу «Айлендерс» — 2.90.

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    Лидеров Восточного дивизиона не может устраивать домашнее поражение в первой игре серии Кубка Стэнли. «Айлендерс» сейчас не самый сильный соперник, поэтому «Пенс» будут пытаться получить реванш.

    От этой игры стоит ожидать еще одного «верхового» исхода, поскольку и хозяева побегут отыгрываться, и гости не станут действовать пассивно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.78.

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